今年34歲的王梓軒入行12年，創作歌手出身的他近年涉獵的範疇多，從拍劇、主持到監製，去年疫情激發下，他投資六位數開網店賣粉絲創作的精品，近日再下一城，將自家創立的「酸葡萄」公仔與蛋糕店聯乘推出Shitto bomp蛋糕，可以扑爆發洩、可以食咗佢。富二代出身的他坦言出道以來嘗盡「酸味人生」，從網民的酸言醋語中學懂「自嘲」，更將它發揚光大投入生意概念。

撰文︰祖李

王梓軒去年疫情下停工八個月，積極學習幕後製作外，更投資網店開闢錢途，酸蛋糕因而誕生，他說︰「我喺網上搵到呢間甜品店用App已經教到你整蛋糕，我靈機一觸，就將同日韓籍漫畫家創作嘅『酸葡萄』卡通公仔Shitto Kun同佢合作。」他指酸葡萄是一種反向的正能量︰「現今世代，如果正面輸送正能量，大部份人都會話老土，酸葡萄係乜都唔抵得人，人哋越好佢就越唔開心，個樣好得意但把口勁衰，用負能量去發洩內心不滿，好似全世界欠咗佢！」扑爆酸葡萄蛋糕就正好配合情緒發洩。

藝人被當公眾財產

爸爸王英偉是香港藝術發展局主席，也是澳門「金沙中國」總裁，身家豐厚，王梓軒從小就得到良好教育，2008年畢業於美國康乃爾大學，出道已被稱為「有米新人」，這些年他不時承受酸民的酸風醋語，領悟到一招「自嘲化解法」。他說曾幾何時曾為這些不公平的輿論動氣，不過現在有另一番體會，「之前不時收到一啲惡意批評︰『你除咗乜乜乜，乜嘢都唔係！』有啲網民真係好mean（刻薄），但唔抵得人都係人性嚟。」

做藝人食得鹹魚抵得渴，王梓軒覺得一般巿民已經遺忘了藝人，也是有血有肉，「好多人覺得藝人係大氣電波或公眾設施嚟，佢當你冇感情，只係公眾財產嚟啫，所以佢哋可以肆意評論，就好似批評一座大樓，點解會起得咁醜樣咁啫，所以做藝人係辛苦，但明白咗就釋懷。」會否自覺真的贏在起跑線？他說：「龜兔賽跑大家都聽過，贏在起跑線含意好複雜，自負嘅人講通常會倒輸，出身窮講呢句又表示放棄咗自己、好消極，令人生嗰一萬個可能性咁就冇咗，呢句話係害人不淺。」他說做藝人最公平，金錢絕對不能造就觀眾喜歡你，「喺娛樂圈係靠才華至得到大家喜愛，最紅嘅都唔係有錢仔出身。」更大發金句︰「做畀你睇呢啲唔叫作為叫作狀，想你睇你又睇唔到嗰啲叫作廢。」

跟志偉開音樂節目

今年對王梓軒來說都是充滿挑戰的一年，除了拓展生意，曾志偉入主無綫後亦重用他開拓音樂節目︰「新音樂節目《演鬥聽》6月出街，係隊制音樂競技遊戲騷，每集會邀請唔同歌手上嚟玩，除咗plug歌，會同資深歌手合唱我哋改編過嘅歌，主要班底有作曲、編曲及填詞人。」

場地提供︰Bakebe

【冇得靠樣惟有做潛力股】

王梓軒將自己當股票投資，他自稱是潛力股︰「無論做歌手、藝員，我嘅內在價值，觀眾或製作人第一眼係睇唔到，好似音樂，到𠵱家我都好少出K歌，所以喺呢個巿場你要做好多唔同成績，先至會令人睇到你價值，加上我又唔係有型有款、口甜舌滑識交際嘅人，我有嘅只係創作，呢啲係隱形，所以我呢種係潛力股發揮空間大，我都唔敢短炒自己，要長揸至有信心大幅度升。」

娛樂事業王梓軒指如一盤生意，應該分散投資︰「初初只係識做音樂，就專注落呢個自己有信心嘅技術上，但呢樣嘢幫我打開咗度門，令我見到自己其他價值，分散投資係互補長短，喺唔同範疇成長。我拍劇兩、三年，已經有個角色hit過我最好嗰隻歌，呢啲係估唔到。」