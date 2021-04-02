《三人要守密，兩人得死去》的夫妻關係充滿背叛與計算，破裂婚姻、不倫出軌也是近年歐美劇常見題材，在婚姻元素外，還加入懸疑兇殺橋段。

《無所作為》重新出發

妮歌潔曼（Nicole Kidman）與曉格蘭特（Hugh Grant）主演的《無所作為》（The Undoing），劇情一樣由表面風光的婚姻開始。妮歌潔曼飾演的心理學家與丈夫及兒子過着外人眼中的幸福理想生活，但受突如其來的血腥謀殺案，以及丈夫人間蒸發，令她重新思考人生。妮歌潔曼的劇中極有發揮，更開金口兼唱主題曲，不過香港觀眾關注的，還是飾演太太團成員的陳法拉。

《陌生人》失蹤真相

去年的Netflix劇《陌生人》（The Stranger）與《三》劇一樣來自英國，劇中的夫妻關係也令人想起當中的David和Adele。Adam Price飾演的Richard是典型暖男爸爸，某日帶着小兒子參加足球比賽時，卻被一名陌生女子告訴他關於他妻子不為人知的秘密。正當Adam決定向妻子查明之際，妻子卻離奇失蹤，等待Adam的，卻是一個又一個更驚人的真相。

《安眠書店》危險情人

劇集中的婚姻或許不如人意，若果生活中出現一位處處為你着想的癡心情人，又會否令人回心轉意？2018年的Netflix劇《安眠書店》（You）中的紐約書店店長Joe情傾作家Guinevere，怎料癡心卻變成黐線，Joe用盡一切方法追蹤她。劇集播出後反應理想，第二季中Joe搬到洛杉磯，改名換個新身份，繼續對愛執迷。