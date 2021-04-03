日本前乒乓球手福原愛與台灣老公江宏傑的婚姻危機仍未解除，獨自在台灣照顧一對子女的江宏傑，今日在社交平台貼出「一家三口」露營的照片，為細仔Kou慶祝2歲生日；而福原愛未有任何公開表示。

江宏傑在IG中貼出Kou的生日P照片，見他們一家三口身處露營帳幕，幕外掛有裝飾的燈及Happy Birthday字樣的掛飾，江宏傑抱着Kou切蛋糕，而3歲大的女兒Aila亦與父親及胞弟一起切蛋糕，心情似乎不錯。江宏傑留言：「兒子2歲生日祝你平安健康長大。」十分簡潔，但tag卻「別有意思」，江宏傑寫「給你百分之兩百的愛」，未知是否暗示將來打算身兼母職，給予兒子兩倍的愛。

未談妥離婚

福原愛與江原傑的婚姻自女方表態指有意帶一對子女返日定居後，便傳出兩人婚姻有危機，後來福原愛獨自先行返日，至上月爆出她背夫偷食，與型男約會，及後更揭出姦夫是已婚男。由於福原愛與江原傑無法就離婚及一對子女的撫養權達成共識，堅決要離婚的福原愛更不惜撇低一對子女，安排留台的母親返日。

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