韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元近日是非多多，她大前年高調嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，早前又驚爆她和陳華離婚的消息，之後又被爆出造假爭議，遭網民質疑她在節目《妻子的味道》上公開的位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅，最終她於日前宣佈退出《妻子的味道》。

大陸媒體未有報道

而咸素元未有因為退出節目而成功避風頭，近日有YouTuber李鎮鎬（音譯）更繼續狙擊咸素元，並指她過去聲稱和大陸富豪張偉交往的事情也涉嫌造假。咸素元因為早年曾到大陸發展，當時在韓國方面就傳來消息指她和張偉陷入熱戀，之後又爆出二人分手時對方大手筆送上價值40億韓圜（約2,755萬港元）的豪宅給她作分手禮物。李鎮鎬在片中指2010年9月14日，韓國媒體率先爆料「咸素元與大陸社交界王子粉紅色戀情」並進行報道。當時報道指張偉於1981年出世，是北京房地產大亨，李鎮鎬發現大陸傳媒報道一直未有報道有關傳聞，直到韓媒報道後翌日才有大陸傳媒報道。

豪包3日溫泉慶生日

到2010年10月28日，咸素元在一個時裝活動上就首次提到了張偉的名字，當時她聲稱：「男友在我生日當天包了3天的溫泉為我慶祝。」而那時張偉的名字是首次在大陸傳媒中出現，李鎮鎬質疑為何大陸媒體不知道張偉是何方神聖，反而是因為咸素元提及才突然出現「張偉」的名字。而到2014年張偉的名字又再次出現媒體前，原來當日報道是指咸素元和張偉分手了，她更獲得對方送贈的豪宅作分手禮物。

張偉從媒體上消失

不過自從咸素元和張偉分手後，張偉這個人就從媒體上完全消失，亦從來沒有人知道他是誰，亦未曾曝光過樣貌。李鎮鎬發現在大陸張偉這個人物是作為電視劇的主人翁登場，他表示：「據說這是一部名為《張偉，原來是富二代》的電視劇，而且咸素元收到的豪宅從未公開過，她每次和男朋友見面時都炫耀自己的跑車。」對於咸素元的現任老公陳華，李鎮鎬亦提出質疑：「結婚過程也有很多奇怪的地方，聲稱廣州是新房，但卻一次也沒去過。如果確實出售了價值40億韓圜的豪宅，完全可以在韓國國內豪華地居住，但在《妻子的味道》中公開的是京畿道義王市的普通別墅。」

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