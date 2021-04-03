做藝人難，做當紅藝人更難，所講的正是ViuTV人氣王姜濤，擁有大批「姜糖」fans的他，每次出現都例必有大批「姜糖」簇擁左右，可是，原來有部份「姜糖」對他的迷戀程度已達臨界點。日前有網民開post，貼出姜濤在Telegram（TG）給fans的長文，姜濤在文中提到有fans試過上屋企家門撳鐘拍門，家人因此受到滋擾。同時，長文內容亦爆出姜濤昨晚和MIRROR其他隊員，在大嶼山梅窩拍攝新一季《MIRROR GO》節目， 一班「姜糖」及其他隊員的fans聞風拉大隊殺入梅窩，結果導致拍攝工作要被迫取消。

姜濤在文中提到自己在現場一度斥責fans，他亦就事件向fans道歉，並加以安撫說：「我始終百分之百的相信你們，始終相信你們所做的一切都是因為愛我，也始終相信，作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們，保護你們！」

據知，姜濤和MIRROR成員由前日（1日）開始，一連數天在梅窩拍攝外景，但昨晚有超過200個fans聚集在拍攝場地。眼見情況失控，MIRROR隊長Lokman（楊樂文）便帶頭和其他11位成員一字排開，向fans作出呼籲，勸他們離開現場，但可惜不得要領，而姜濤說話時，曾當面斥責fans，語氣和用詞前所未有地嚴厲，令部份fans感到傷心失望，更有人即時unfollow偶像。因此，姜濤晚上在TG留言向fans補鑊。

不過，據網上統計網站SocialBlade顯示，昨晚姜濤的IG追蹤人數未有下降，反而上升超過1千人。本周初掀起話題的TVB派「二打六」扮姜濤事件，亦帶旺了姜濤人氣，3日內多了1萬位IG追隨者。

連跑步都跟

事件引發兩批網民罵戰，一批網民指姜濤之所以紅，全靠一班「姜糖」瞓身支持，有「姜糖」甚至說：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」而另一班網民則戥姜濤可憐，指年紀輕輕的他，卻要承受龐大壓力，就連打這段長文，都見他「打吓停吓」想了很久。

有網民亦爆料指姜濤連跑步都有fans跟，甚至有人在跟偶像時不小心遺留手袋，要姜濤在fans開的TG問人是否不見手袋。有網民說：「藝人都要有私人空間，都要唞氣，希望私追啲人徹底明白私追唔係愛，係令偶像痛苦嘅行為，放過姜濤啦！」、有人亦說：「搞到屋企人應該係佢底線啦，佢咁錫屋企人，尤其爸爸早排中過風。」

姜濤長文：

Hello大家好我係姜濤，抱歉今天在私追的問題上，和大家說了一些比較重的話，知道令一些粉絲們心裏難過，再次感到非常非常的抱歉，首先想向大家解釋一下為甚麼今天要特意和全隊一起站出來和一些私追的粉絲說這些話。

因為今天拍攝的現場，我的私追粉絲佔大多數，所以團隊最後決定也把我叫出來向大家解釋。知道一些私追的粉絲肯定非常的辛苦，身為你們的偶像，自然是非常的開心可以有你們在我的身邊一直的陪伴，但有時候無可避免你們真的會影響到工作，尤其是這一次Mirror Go綜藝的拍攝，今天一整天的行程節目組都暫停拍攝了，因為需要的內容大部分都是外景，而且覺得你們的存在確實會影響到整個拍攝並且可能會令你們本身有危險，當時也對整個節目組也感到非常抱歉。

其實一直以來部分的粉絲們，都會在我工作環境中或是我私底下的生活中私追，其實真的造成了我身邊工作人員或朋友的困擾，甚至我收到我家裏人的通知，說有一些粉絲甚至會上樓敲我家的門……當時真的造成我家裏人極大的困擾和擔憂！

以上說的種種，也是希望你們真的理解，並原諒我今天所做的一切。我始終百分之百的相信你們，始終相信你們所做的一切都是因為愛我，也始終相信，作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們，保護你們！再次的辛苦大家了！我愛大家！

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