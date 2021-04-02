武打女星楊盼盼自4歲起就跟京劇老師粉菊花習武、8歲開始拍戲，一直熱愛功夫的盼盼姐，在眾多電影、劇集角色中，都是以武打為主，成為一代知名的打女，不過她背後付出的代價亦不少，經常搞到周身傷，更要做手術，但她揚言永不言休！

在80、90年代，盼盼姐是TVB台慶及《歡樂滿東華》的台柱，曾與鄭少秋表演「踏單車高空過鋼纜」賀台慶；又試過與劉德華、黃日華在狹窄高牆之間表演壁虎功；1999年在《東華》表演走鋼絲飛越山頂凌霄閣；更在2000年由23層樓高的聖約翰大廈天台沿外牆行落地面，全部都是驚險之作。

盼盼姐不爭功，謙虛說各人都有功勞：「每個項目都係大家一齊去挑戰，大家一齊去面對呢個困難，大大細細（表演）都要付出。就算我一個人去做，背後有好多精英去幫我，由我去帶動出嚟，所有功勞唔係屬於我，係屬於大家，做得好，我會好開心，冇枉費後面嘅功臣。」

盼盼姐如此賣命，原來是她很敬重邵逸夫（六叔），她說：「無綫台慶係佢生日，我可以喺佢個紀念日有份參與，我覺得好開心，算係對佢一份心意。」與六叔的點滴，盼盼姐笑言太多，「我12歲已經喺邵氏片場，每當佢出現，都有一種神嘅感覺，佢付出好大，又做好多善事，邵氏片場同無綫都係佢創造出嚟，佢好勤力，係一個必須學習嘅對象，對電影貢獻好多。」

多謝天林叔度角色

對電影作出貢獻，盼盼姐亦是其中一個。她在2004年創立煇煌娛樂製作電影，2010年創立HIT HUT電影動作訓練創作室，2019年在佛山開設動作特技培訓基地，目的是培養武打人才，她說：「多謝冼國林先生，佢話佛山有人有地方，叫我去，香港呢個地方太細，有咗地方之後，就有實踐機會創造人才。」是否覺得香港的動作演員出現斷層？盼盼姐續說：「好耐啦，出現斷層係因為冇創造平台，有培訓地方就要有平台，有平台就必須有培訓地方，係相輔相成。」盼盼姐去年獲香港動作特技演員公會頒「傑出貢獻大獎」，表揚她在香港動作電影的貢獻，她謙稱受之有愧。

在片場長大的盼盼姐直言從未遇過不受尊重的情況，她說：「尊重唔係人哋尊重你先，係你先尊重人，但我係好挑戰唔尊重我嘅人，佢越唔理我，我越去理佢，因為佢唔尊重我，代表佢唔了解我。」同是武打明星，盼盼姐差一點就與李小龍合作：「佢喺美國返嚟，本來會去邵氏，但佢冇睇到proposal，後來轉咗去嘉禾，我喺邵氏，佢喺嘉禾，但係佢嘅好朋友小麒麟（陳玄宗）係我老師，所以我哋都有一齊練功。」

文武雙全的盼盼姐，亦可飾演柔弱角色，當中《射鵰英雄傳》的穆念慈令人印象深刻，她笑說：「多謝天林叔（《射鵰英雄傳》監製王天林），每場戲都幫我策劃點去演，最尾到楊康死，我係喺現場清唱一首歌，代替咗對白；仲有《倚天屠龍記》嘅楊不悔，喺陳宇超導演手上出嚟嘅楊不悔，感覺好嫩，真係小鮮肉；再去到《楊門女將》嘅飛鳳公主好刁蠻，係晶哥（《楊門女將》編劇王晶）畀我；跟住晶哥再有套《女黑俠木蘭花》，我演木秀珍，倪匡都有讚我做得好，都係晶哥派到個好角色畀我。」

後生時想演文戲

武打形象深刻，原來盼盼姐當年極力爭取演文戲角色，她笑說：「當時我成日嘈，點解我唔可以做文戲？點解我一定要打？我拍《楚留香》又係打，不過天林叔安排替身畀我，佢話因為我唔可以受傷。而家我做監製，我明白喇，替身係將你進化、更加推高，你做幾多，替身就會做得更加高，係好事。」

2018年盼盼姐在馬來西亞拍電影《大地回春》，因一場火災戲的意外，令她臉部二度燒傷，這件事之後，她坦言認證了自己是好堅強。剛剛63歲的她，從沒有想過退休：「朋友都有問我，但係我要工作，唔好將你嗰套套喺我身上，各有各工作空間同理想，我係要做嘢先有動力，就算我喺屋企都要搵嘢做，所以有時去做義工都好，人係應該要付出。」女兒會否支持她繼續工作？盼盼姐說：「佢嘅立場梗係想我休息啦，但我覺得唔係囉！」

永不言休的盼盼姐最近跳進電視行列，與香港開電視合作推出她出道以來的首個清談節目《盼你賞面》，她碌爆人情卡，誠邀電影界好友邵音音、林子聰、黃文慧、羅家英、田啟文、姜皓文、翁子光、張雷等亮相節目，她透露當初是因為一位電影老闆的提議：「主題講電影，10個嘉賓係由我去請，講緊我同嘉賓之間嘅成長、經歷。」

場地提供：The AIR (The ONE)

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