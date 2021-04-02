婚姻從來是深不可測的遊戲，能否長相廝守，的確需要運氣。Netflix劇集《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）改編自英國作家Sarah Pinborough的同名小說，六集篇幅短小精悍，有如震撼彈般顛覆想像。劇集表面上是耳熟能詳的夫妻問題，但逆轉劇情令人意想不到，不寒而慄。雖然結局毀譽參半，但已贏盡話題。

撰文：宣柏健

英劇《三人要守密，兩人得死去》

類型：懸疑

演員：Eve Hewson、Tom Bateman、Simona Brown

中文劇名《三人要守密，兩人得死去》帶點彆扭，但也說出劇情發展走向，反而英文原名《Behind Her Eyes》更帶點欲言又止的神秘感，懸念滿載，讓人好奇。劇集一開始，Simona Brown飾演的單親媽媽Louise到酒吧喝酒，偶然邂逅溫文爾雅、Tom Bateman飾演的精神科醫生David，纏綿在即，最終臨崖勒馬火速煞停。

男女攻防

巧合的是Louise翌日上班，才發現這位新認識男神竟是自己的新上司；更巧合的是Louise某日在街上遇上David的妻子、Eve Hewson飾演的Adele，兩人還成為好姊妹。不過，看似完美的David，對Adele總是若即若離。而Louise與兩人漸行漸近，既與David曖昧，又與Adele訴心聲。單看頭四集劇情，感覺就像看韓劇《夫妻的世界》（《夫》劇原版也是英國劇）中的男女角力與攻防。

Louise的個性直率簡單，相比之下，Adele就如無法令人猜透的謎。看似善良柔弱的Adele，每次看着Louise ，以至日常對着David時，眼神彷彿總藏着千言萬語，像是看破一切但卻不宣之於口，眼神背後有甚麼盤算，觀眾也無法得知。

夢魘糾纏

劇集對Adele的身世背景也有詳盡交代，不時回閃她之前在療養院的生活，以及她和Robert Aramayo飾演的毒癮青年Rob的友誼，到後段，Rob更是牽動故事發展的關鍵。三位主角常被夢魘困擾，也似是指出他們原本也背負着沉重的精神壓力和重擔。究竟噩夢中的場景與現實是否互相指涉，噩夢中受到的威脅和承受的恐懼，會否成為現實的預言？

結局之所以令人譁然，全因劇情已走出一般婚姻劇的框架，發展成一個關於超自然力量的故事。神秘異能甚至可以控制靈魂與肉體，也着實超乎想像，和電影《訪．嚇》（Get Out）有異曲同工的感覺，直至詭魅可怕的人心。至於劇名中死去的兩人究竟是誰，就留待大家自行發掘。現時結局的安排令觀眾驚叫去得夠盡夠癲，不過以現時的鋪排，相信第二季中眾人還會繼續糾纏，劇情也會不斷反轉再反轉。