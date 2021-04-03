薛家燕今天於九龍灣出席公開活動，現場展示了「家燕姐2.0」的吉祥物，造型跟家燕姐一模一樣，額上有她的標誌墨，十分可愛，家燕姐笑言吉祥物雖然跟自己很相像，但真人比較漂亮。家燕姐的fans送上親手繪的畫，畫中有家燕姐抱着穿牛牛裝的BB，寓意她將在牛年抱孫，令家燕姐喜上眉梢。

家燕姐被提到日前71歲生日，她開心說：「好開心！嗰晚做完《流行經典50年》返到屋企，仔女準備咗宵夜，食完到凌晨1點，佢哋就話有份禮物送畀我，好驚喜！不過而家要保持神秘，因為仲有一個儀式要做埋先。」問到是否樓契？家燕大笑說：「係就好嘞，哈哈哈！」她又大讚3子女很孝順，感到十分安慰。

講到大家認為家燕姐本身就是吉祥物，她笑說：「多謝大會選為吉祥物，今年係有任務嘅，係要推動教育，關愛社會。吉祥物係由家燕媽媽藝術中心嘅同學設計嘅，因為我本身好忙，佢就代表我去唔同活動，探訪長者關心社會，我覺得好有意義，家長自細要培養小朋友關愛其他人，對身心成長都有幫助。」問到是否送給乖孫的禮物？家燕姐說：「呢個係帶動性，對社會嘅少少貢獻同支持，喺呢個圈做咗咁耐，回蝕社會係好應該。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！