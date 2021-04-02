武打女星楊盼盼令人印象最深，是80、90年代在電視上表演高難度動作。盼盼姐日前接受《蘋果》訪問時卻說：「每個項目背後有好多精英去幫我，所有功勞唔係屬於我。」近年楊盼盼先後在佛山開設動作特技培訓基地，培養武打人才，最近又做清談節目主持，63歲的她不言休。

撰文：黃曉妍

攝影：陳慧安

楊盼盼自四歲就跟京劇老師粉菊花習武、八歲開始拍戲，同是武打明星，盼盼姐差一點就與李小龍合作，「佢喺美國返嚟本來會去邵氏，但佢去咗嘉禾，佢嘅好朋友小麒麟（陳玄宗）係我老師，所以我哋都有一齊練功。」盼盼姐亦飾演過柔情角色，當中《射鵰英雄傳》的穆念慈最為人津津樂道，她笑說：「多謝天林叔（監製王天林），每場戲都幫我策劃點去演，最尾到楊康死，我係喺現場清唱一首歌，代替咗對白。」當年演文戲角色，原來是盼盼姐極力爭取回來，她說：「當時我成日嘈，點解我唔可以做文戲？點解我一定要打？」

直言出現斷層

2018年盼盼姐在馬來西亞拍電影《大地回春》，因一場火災戲的意外，令她臉部二度燒傷，這件事之後，她認證了自己是好堅強。剛剛63歲的她，從沒有想過退休，「我係要做嘢先有動力，就算我喺屋企都要搵嘢做。」盼盼姐於2010年創立HitHut電影動作訓練創作室，2019年在佛山開設動作特技培訓基地，培養武打人才，「多謝冼國林先生，佢話佛山有人有地方，叫我去，香港呢個地方太細，有咗地方之後，就有實踐機會創造人才。」是否覺得香港的動作演員出現斷層？她說：「好耐啦。」盼盼姐去年獲「香港動作特技演員公會」頒「傑出貢獻大獎」。

主持清談節目

最近盼盼姐與香港開電視合作，做出道以來首個清淡節目《盼你賞面》，她碌爆人情卡，誠邀好友邵音音、黃文慧、羅家英、田啟文、姜皓文、翁子光等亮相節目，她透露當初是因為一位電影老闆的提議，「主題講電影，10個嘉賓係由我去請，講我同嘉賓之間嘅成長、經歷。」

場地提供：The AIR (The ONE)