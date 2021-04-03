化妝、護膚已經不是女生的權利，近年不少美妝品牌都相繼邀請男明星代言，利用偶像的人氣，提高產品的吸引度。

既是歌手，又是演員，擁有多重身份的易烊千璽，是內地新生代當紅偶像之一，人氣高企因此被許多品牌相中。本來已是Emporio Armani 全球代言人的他，今日再增添一個身份，成為Armani Beauty全球代言人，品牌同時發佈了由他為新品面霜拍攝的廣告片，黑白色主題，顯得非常帥氣。而在微博坐擁超過8千多萬粉絲的他，相關貼文的轉發及讚好，在短短兩小時內已破百萬，可見其人氣之強勁。

另一邊廂，珠寶品牌Piaget近日也借助男神魅力，為品牌增添人氣話題性。以電影《刻在你心底的名字》「張家漢」角色走紅亞洲，成為台灣新生代演員的陳昊森，高人氣自去年電影上映後延續至今，其深情魅力也吸引到珠寶腕錶品牌Piaget，並邀請他入列出任形象大使，而他成為史上首位出身台灣的品牌大使。

陳昊森為Piaget拍攝的第一波形象照，展現出他一貫親切不造作，陽光般的大男孩風格，他表示：「我喜歡別人因為我的笑容而感到開心，代表我能夠在自己的專業上，為大家帶來幸福。」成為伯爵的形象大使，他更興奮提及：「我應該會開始多笑些，因為此刻起我開始肩負起將Piaget陽光分享給大家的責任！」

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