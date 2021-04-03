張栢芝現正在大陸參加真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》，由於她多次被影到肚凸凸，因此陀B傳聞越傳越烈，疑似秘密佗第4胎。雖然栢芝曾解釋「大肚」是由於「穿了兩條褲子，褲頭比較大」，但依然令人難以信服。

直至日前，栢芝上載自己參加沙灘馬拉松片段，片中見她小腹平坦，唔似有孕，而短短數日回復窈窕身形，有網民笑她有「橡筋肚」彈出彈入，而栢芝亦在節目中堅稱生3個就夠。「真是夠啦，不生啦！我不再年輕，比起鏡頭前的閃耀，我更在意自己是否笑得真實、活得自在。」親口粉碎懷孕傳聞。

不少網民好奇栢芝個肚何解時大時細，她和有份參加《乘風2》的大陸歌手吉克雋逸，日前一齊拍片分享小秘密時，就解釋到她經常肚凸凸的原因。片中吉克雋逸大爆栢芝為了保持纖瘦身形，一直努力減肥，可是keep fit時間只限日頭，一到晚上栢芝就開始豪飲豪食，除了一口氣食4個拳頭大泡芙，每晚除食正餐外，臨瞓前亦必定要食兩包螺螄粉當宵夜，以她體形來說，食量可算十分驚人。聽到好友爆自己大食，在旁喪笑的栢芝亦承認說：「螺獅粉給的快樂肥！」有網民留言指終於知道栢芝肚凸之謎，不過亦有人繼續估栢芝近排喪食，可能是同孕婦懷孕期間零舍好胃口有關。另一方面，片中吉克雋逸就指不少藝人都喜歡飲暖水保護聲帶，但率性的栢芝卻無時無刻喜歡飲凍飲，這一證明她為何說話和唱歌時總是聲沙沙。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！