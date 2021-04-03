自新北開出、駛往台東台鐵太魯閣列車昨日發生嚴重意外，這是逾70年來最嚴重事故，有指列車昨早駛至花蓮大清水隧道入口時，疑被附近斜坡上一架滑下的工程車撼中，列車失控出軌，在隧道內擦撞牆壁，前四節車廂嚴重變形，車頭被「劏開」一半，最少導致50人死亡，消防員持續進行救援。

由於死傷者眾，台灣各界都發起募捐善款協助死者家屬解困，身處台灣的杜汶澤昨在FB稱代表網台喱騷捐出100萬新台幣給死者家屬。台灣藝人林志玲、羅志祥、徐熙娣、許瑋甯、蕭亞軒、梁靜茹等先後在社交網為死傷者祈福和集氣，網紅「館長」陳之漢則捐出新台幣250萬元協助救災。

林志玲昨在IG Story祈福：「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」梁靜茹也在IG Story悼念死者：「心痛與不捨，以此文擁抱罹難者的家人同哀悼，願搶救工程順利、平安。」許瑋甯則在IG貼出蠟燭照片哀悼之餘，同時為救援人員打氣：「R.I.P.今天是心碎的一天，願逝者安息傷者平安，搜救人員救護人員你們辛苦了。」楊丞琳都傷痛留言：「看到新聞，真的很心痛，為傷者們祈福，願逝者安息。」羅志祥則希望傷者平安康復，亡者安息。

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