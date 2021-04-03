現時紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）在各地都大受歡迎，更不時亮相外國頒獎禮及節目，地位與國際巨星無疑。而擁有BTS的HYBE娛樂（前名：Big Hit）昨日宣佈其美國子公司將以100%股份收購加拿大小天王Justin Bieber和美國小天后Ariana Grande的美國綜合媒體企業Ithaca Holdings。Ithaca Holdings屬於演藝製作公司Scooter Braun的母公司。

進軍全球市場

HYBE娛樂方面表示收購世界頂級流行歌手的公司，計劃加速進軍全球市場，HYBE老闆方時赫表示：「收購是任何人都無法想像的挑戰。兩個企業將超越國境和文化的界限，創造出高度的合作。」未來預計BTS有望和小Justin Bieber和Ariana Grande合作，將K-pop帶到全世界。據韓媒指HYBE去年上市後，成功募集了約9,600億韓圜（約66億港元）的資金，令公司可以將版圖擴展。

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