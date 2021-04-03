TVB日前搵嚟鄧智堅在綜藝節目記招上以「薑蓉」扮隔籬台ViuTV人氣男星姜濤，遭網民洗版式劣評，直指大台低質、老套又肉酸。當日有份笑「薑蓉」的林盛斌（Bob）等人急急認衰道歉，而被惡搞的姜濤對有人向自己道歉被嚇倒。

取笑者及受害者都已出面，那扮演者鄧智堅又如何？今日他現身大台的節目錄影時，重提「薑蓉」事件，他承認有賽後檢討：「（外界反應）有啲唔係我預計，事後有諗返邊啲地方可以做得好啲，同唔同嘅部門可以溝通得好啲。我諗作為藝人、作為表演者，就算有冇呢啲聲音，每一次嘅表演，我哋都需要作出檢討。今次有咁大嘅迴響，無論係批評、鼓勵、關心嘅都好，我諗我都會去反思自己嘅表演。」

記者會只是小示範

問到當日的演出是跟稿還是即興爆肚？鄧智堅沒有肯定的回答：「其實係知道嘅，（扮薑蓉）嗰度只係其中一part，如果有留意，其實我哋啲同事都有模仿四大天王，或者有模仿一啲我哋流行嘅廣告，所以嗰個模仿係我哋節目中嘅其中一part。希望喺嗰個記者會只係做一個小小嘅示範，即係話我哋節目中其中有一part係扮嘢嘅，但其實仲有好多嘅遊戲、趣劇呀等等。」

被Fans「炸」社交平台

提到有很多「姜糖」（姜濤Fans）及網民到鄧智堅的社交平台洗版式鬧他不尊重偶像，鄧智堅坦承：「係囉，本身唔係好多人follow，突然間有好多人留言，或者唔同嘅批評呀咁樣，我都要聆聽，因為而家嘅世代同以前又唔同咗，社交平台大家又容易啲去發言，所以任何嘅意見我都覺得要聽。但係聽完之後要沉澱同消化，用時間、用行動去證明。」他又強調自己「每一次嘅演出我都會作出檢討嘅」。

對於外界的攻擊，鄧智堅指自己近排很忙，除了綜藝節目，還有劇在身，所以對外界的事，只是得個知字，他亦知道傳媒有大肆報道，但他明言眼前要先應付好節目中的比賽，並指比賽已為自己帶來很大壓力，所以不想再被外間的功力令自己分心。他強調自己已接收到所有意見，但需時消化，「我覺得呢一刻無論講啲咩都未必適合。」

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