歌手劉威煌將於本月30日在旺角麥花臣舉行「Rebirth 音樂會」，今天他與何家銘一同到觀塘接受網上流行榜節目訪問。威煌笑言最近忙於宣傳，是有生以來最多訪問的時光。他又提到在武漢肺炎疫情下能開騷，十分感恩：「咁啱最近係我嘅網上音樂會一周年，live show會先暫停一下，音樂會完結後，再諗吓part 2。」

威煌又謂演唱會是全自資，沒有酬勞也不介意，他說：「演唱會全部自己畀錢，計數計到頭爆，而家蝕就未到，但係喺冇人工低下平手，希望可以有少少人工啦，做咗成年live show都冇賺過一蚊，俾老婆鬧死！」他又指現時靠珍珠奶茶店的生意幫補，並即將開第4分店：「我都要買少少衫嘅，都要同老婆交代，唔使多，生活還可以。而家準備開第4分店，有份收入啦！唔可以話賺錢，未去到堂食，要繼續努力，最緊要保持品質同服務。」

提到演唱會的嘉賓，威煌指大部份是網上音樂會的歌迷，到時將會跟大家近距離接觸：「今次觀眾會係9成9未見過，多數都係網友，大家喺網上撐我，由幾十去到幾千，希望佢哋enjoy。」

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