韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）今日播出最新一集，並邀得目前人氣最勁的女團Brave Girls做嘉賓，Brave Girls將在節目中與《RM》成員大鬥舞技，當中更與宋智孝和全昭旻一起挑戰跳舞，點燃了舞蹈熱潮。李光洙則利用長長的四肢，演繹爆笑舞蹈，而HaHa亦模仿了Brave Girls成員侑廷標誌性的笑眼，令侑廷扮嬲說：「我甚麼時候這樣呢。」

劉在錫度眼

另外，於公開的新預告照中，《RM》的成員要量度邊個擁有大眼睛，當中「國民MC」劉在錫就拿着間尺量度智孝、全昭旻、光洙、金鐘國等人的眼睛。只見眾人努力睜大眼睛，樣子十分搞笑，未知最終邊個可以贏得「最大眼」的殊榮。

獲讚冇架子

此外，韓國男神宋仲基和光洙老友鬼鬼，兩人近日結伴出席友人的婚禮，有網民於昨日公開兩人現身婚禮的照片，當中雖然下雨，但二人仍然親切地淋雨拍照，完全沒有架子。

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