由林家棟監製的電影《殺出個黃昏》，今日在尖沙嘴文化中心舉行「第45屆香港國際電影節」世界首映，同場還有男主角謝賢（四哥）、鍾雪瑩、顧定軒、顏子菲、林雪、何雁詩、林耀聲等等。家棟表示有份演出的馮寶寶身在馬來西亞，因疫情而未能參與今次的首映，至於年屆84歲的四哥，出入時都由家棟親自攙扶。

向來戴眼鏡是四哥的icon，但他今次肯為電影除下眼鏡，四哥笑笑口表示：「鍾意咪除囉！」家棟笑言四哥犧牲很大︰「四哥話要有突破，佢仲會喺戲中着拖鞋。其實叫四哥拍戲唔容易，要游說佢㗎，第一次話要去四季酒店、第二次要去雪茄吧，全部我埋單，不過都係值得。其中有3日戲，日日都拍咗18個鐘，四哥只係要食蛋撻、飲可樂、食牛腩粉。」問四哥之後會否繼續拍戲？他笑言未死都會拍。追問四哥的身體狀況時，他說：「非常好，打得死麻雀呀，我以前用丫叉射麻雀畀爸爸食。」

家棟笑指在四哥家中見有麻雀枱，應該贏了不少錢，四哥即說：「我成日輸㗎，派錢都派到好窮。」提到家棟曾於劇集《難兄難弟》中扮演四哥，四哥望一望家棟笑說：「唔怪之得，之後無人再搵我拍戲。」至於在片中飾演四哥孫女的鍾雪瑩，她大讚四哥為人好nice。

此外，前日是何雁詩與老公鄭俊弘拍拖4周年，她負責訂餐廳，老公負責埋單，她笑說：「佢（鄭俊弘）今年大躍進，以前佢會送菊花、白合呢啲拜山花，可能好多人會嬲，但我覺得係一個好好嘅回憶，同埋佢今年係送黃玫瑰畀我，係我媽咪最鍾意嘅顏色。」

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