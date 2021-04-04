已經88歲的台灣「鑽石歌王」林沖熱愛生命，曾於2011年發現罹患列腺癌第3期，經積極治療後已痊癒，並繼續他熱愛的演藝工作。近年他受到腳患問題困擾，上月中因左腳動脈血管二度阻塞，於（16日）開刀接受手術，過程中一度大量出血導致休克，幸好醫生迅速找到出血位置止血，並為他輸了12包血，救回一命。

捐血超齡23年

逃過鬼門關的林沖，在醫院休養近半個月，於上周二（30日）出院。精神奕奕的林沖在家中的天台邊欣賞自己悉心栽種花卉，邊笑指「還不想死」，仍有很多事未完成，永不言休的他還想繼續在舞台上演出。曾接受熱心人捐血而保命的他，更表示想捐血助人回饋社會，但發現現行法定捐血年齡為17至65歲，代表他已超齡了23年。

命危一線消息傳出後，令親友及歌迷都非常擔心，他透露連曾合作過電影《香港．東京．夏威夷》的日本知名演員寶田明，也特別致電給他送上關心。留醫休養時，最令林沖掛心是他在家親手栽種的花卉，幸得契仔Kevin代為定時澆水才令他安心。雖然身體仍有痛楚，但能夠欣賞家中的花卉，林沖開心地說：「回家真好。」

出書分享積極人生

曾戰勝癌魔，早年在拍攝節目時因不慎落馬，令脊椎受傷而長期病痛，加上患有糖尿病、心臟病及血管嚴重鈣化等慢性病纏身，但林沖仍抱着正面心態生活，從不因病痛而自怨自艾，更期望完全康復後，到老人院及世界各地分享自己對抗病魔的經歷。本月16日，林沖將推出新書《我的鑽石人生：林沖回憶錄》，屆時將會是手術後首次公開露面。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！