人稱「細龜」的黃一山，1991年參演電影《逃學威龍》與周星馳結緣，近年一直在大陸發展的他，閒時亦會拍片在抖音分享自己在香港拍戲時的點滴。最近，他在「一山說電影」環節中以《逃學威龍》做主題，解釋《逃學威龍3之龍過雞年》為何由陳嘉上執導變王晶、以及為何沒有第四集，而且更認證星爺與朱茵過去的一段情。

王晶執導終結《逃學》系列

由陳嘉上執導的電影《逃學威龍》在香港大收4,380萬，而第2集票房亦有3,160萬，成績非常不俗。細龜透露在籌備第3集時，陳嘉上因戲中飾演「奪命較剪腳」的黃炳耀逝世感到非常難過，又因陳嘉上認為黃炳耀是戲內的靈魂人物，故最後決定不參與拍攝，而《逃學威龍3之龍過雞年》就改由王晶執導。

細龜指王晶與陳嘉上的風格完全不同，王晶屬於無厘頭、陳嘉上則較為實在。除了導演外，細龜又指在第3集中，自己與已故的吳孟達亦沒有參與，而故事背景亦不是在學校、曾近榮亦從化學老師變成法醫官，種種因素的改變下，細龜以「桃花依舊、人面全非」來形容。由於《龍過雞年》最後票房只收約2,500萬港幣，相比第1、2集跌了很多，加上星爺片酬非常昂貴，故最後向華勝就決定不再拍《逃學威龍》系列。

除此之外，一直有傳星爺在拍《逃學威龍2》時跟朱茵撻着，細龜亦確認此事，他指當年仍是新人的朱茵剛在演藝學院畢業後，便能做女主角好幸運，而當年TVB更專誠派人服侍朱茵：「我記得嗰時TVB派咗一個經理人部門嘅同事專門跟佢，一見到我就話『哎呀，黃一山，呢個就係我哋公司簽嘅新人，你快啲照顧吓佢啦！」細龜表示當時心想，自己沒有資格照顧朱茵，要照顧也應該是星爺，他說：「結果星爺真係好照顧佢（朱茵），後尾佢哋仲做咗男、女朋友！」而細龜又指後來跟朱茵同屬大台關係，故兩人亦做了好朋友。

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