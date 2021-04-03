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入圍奧斯卡 《Do Not Split 不割席》導演呼籲世界關注香港

1小時前

今屆奧斯卡疑似觸動大陸神經，包括有以反送中為題材的紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片、《浪跡天地》導演趙婷因曾批評中國充斥謊言而成敏感詞，有傳中宣部已要求大陸媒體低調報道奧斯卡，甚至考慮取消直播，讓今屆奧斯卡與中美關係、政治角力連上重要關係。著名媒體《IndieWire》近日訪問了《Do Not Split 不割席》導演Anders Hammer，他不單詳述了對整場香港民主運動的看法，更分享了當初拍攝的初衷。

今年香港迎來52年首次停播奧斯卡直播，去年取得獨家播映權的TVB，回覆指無綫電視沒2021年奧斯卡金像獎之播映權，外媒對此都大為關注，視之為中國對香港大力施壓的明證。《Do Not Split 不割席》導演Anders Hammer指：「香港現在的情況非常戲劇性，由於在提名後中國的審查，我們變成了焦點。我希望這幫助了將焦點放在香港的情況。」

對於香港實施了港區國安法，Anders Hammer表示：「現在的香港身處非常黑暗的時期，超過50個政治人物於1月初被捕，2個在我們紀錄片現身的政治人物要上法庭。他們現正在監獄等候被審，但他們面對的卻是終身監禁。」回想起2019年，他指自己看到「對民主的具體抗爭」：「我覺得如果我可以在任何程度上幫到忙，那就是紀錄當時發生了的事，越近距離越好。」隨着香港局勢的惡化，《Do Not Split 不割席》成為了香港民主窗口急速關閉的影像紀錄：「集會自由、表達自由已一日一日地消失，這部電影就是關於這個情況，及現正在發生的事。」

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