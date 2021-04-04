有份演出韓國綜藝節目《我家的熊孩子》的50歲男星朴修弘，早前被爆遭胞兄侵吞100億韓圜（約6,857萬港元）的財產，但胞兄卻避而不見，甚至有傳聞指胞兄及嫂子疑似正滯留在美國加州。

姪女睇精神科

而昨日朴修弘方面表示將於明日正式起訴胞兄，其代表律師指：「朴修弘和親哥哥的約定，從30年前到2020年7月為止，原本收益以7:3的比例分配，但是親哥哥及其配偶不僅沒有遵守7:3的分配比率，還擅自使用朴修弘的收益作為個人生活費，未履行演出費結算，各種稅金及費用都由朴修弘承擔。」同時又指朴修弘的胞兄一直逃避解釋。至於朴修弘的胞兄就指他們將積極應對官司，同時又指自己的女兒因為被指拿叔叔的錢炫富，因而遭到同學的排斥，令正在準備入學考試的高二女兒目前要接受精神科治療，無法正常上學。

原班人馬退出

由於陷入法律糾紛，朴修弘和母親決定退出《我家的熊孩子》。 《我家的熊孩子》製作組昨日表示：「朴修弘和母親表達了想要休息的意思，對給觀眾帶來困擾表示道歉。」因而節目事隔5年，原班人馬將全部退出節目。《我家的熊孩子》於2016年8月正規首播中，以金建模、朴修弘、金濟東、許志雄等4人成員開始了首播，但之後金濟東、許志雄、金建模都先後退出節目。

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