樂隊RubberBand昨晚在紅館為一連四場《RubberBand Ciao 2021》演唱會揭開序幕，頭場嘉賓罕有地見到前財政司司長曾俊華與太太。

曾俊華事隔一日，在facebook分享睇騷感受，他寫道：「疫情下，每次見面實屬不易。昨晚感受到本地樂隊RubberBand的心思、細緻與堅持，望大家繼續撐香港音樂，亦繼續做自己想做的事。」他又以RubberBand的《未來見》歌詞落tag：「對未來仍能抱有初心，#去做我想的我。Ciao！」昨晚主唱6號的外套上印有歌詞，其中也有《未來見》，不過就引用了另一句「無懼的 去唱着歌」。

曾俊華亦有貼出與同場睇騷的香港拳擊運動如曹星如合照。曹星如2017年挑戰日本拳手向井寬，當時仍是特首候選人的曾俊華，曾到拳館為曹星如打氣。同年曹星如挑戰另一日本半手河野公平，曾俊華在facebook貼出「快」、「準」、「Ｋ.O.」紙飛機支持曹星如。

RubberBand今次開騷確實是得來不易，他們前年與林二汶的音樂會已因社會狀況取消過一次，去年疫情亦影響到部署，無奈下才於年底舉行了一次收費網上音樂會。今次踏上紅館，6號昨日在台上說，演唱會舉行前充滿着不確定性，在演唱會騷隨時開不成下寫主題曲。「Ciao」是意大利文，同時再見及再聚的意思，昨日RubberBand有為所有去或留的人加油，並肯定地表示：「我哋係嚟自香港嘅RubbeBand，永遠都係。」

另外，RubberBand今日亦有發帖，為保證舞台效果良好，呼籲唱到《睜開眼》時，不要開手機燈。

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