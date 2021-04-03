婚姻是人生另一個階段，每人對婚姻的想法總是不一樣，有人滿有憧憬，幻想將來應該點點點，亦有人當作應該是順理成章，更有人覺得根本不需要這東西，這一切該如何選擇，就取決於你自己。陳家樂和衛詩雅在電影《不日成婚》中，女方被閨蜜慫恿，要向男友逼婚，但男方因朋友的婚姻問題而令他卻步。兩人早前在尖沙嘴接受《蘋果》專訪，細談對婚姻的態度，衛詩雅指自己暫時沒有結婚的打算，她認為結婚是一個很大的責任，而陳家樂則一直希望有個美滿的婚姻。

總愛被人左右

陳家樂笑指衛詩雅十分「耳仔軟」，總愛聽別人的意見：「今日同我講點點點，我話你鍾意就去做啦，但過兩日，佢朋友畀意見佢，佢就跟佢朋友行呢條路。」衛詩雅笑說：「係呀，係呀，跟住第三個朋友講完，可能我又改㗎喇，我冇主見㗎，我日日唔同㗎！」陳家樂笑指要每日update對方的想法，相信要成為衛詩雅的另一半，應該會很難適應她的想法，衛詩雅聽後哈哈大笑說：「係呀，其實連我自己都唔知想點。」陳家樂也笑謂：「鍾意得佢就冇辦法㗎喇！佢話今日結，聽日可能又話唔結。」

單身都不錯

衛詩雅坦言另一半很難向她逼婚，事關她近排不想結婚，「結婚係自己揀，我覺得呢個責任好大，要我搵一個一世嘅人，我覺得好難。」一直尋尋覓覓找自己的Mr. Right，會否擔心最終變成孤獨一人，衛詩雅猶如被點醒一樣，呆呆地說：「係喎又，我唔知呀！」陳家樂在旁安慰她：「（你）仲細，大多幾年先。」衛詩雅很快又想到另一點，其實單身也不錯：「有時自己一個人，係開心過你同一個唔啱嘅人一齊喎，可能我經常見到一啲人成日嗌交，我覺得好攰，如果同一個人係唔開心，好多欺騙，好多拗撬，咁我寧願自己一個。」她強調現時仍是單身。

有冇婚紙的分別

很多人經常掛在嘴邊，結婚只是一張紙、一個儀式，衛詩雅卻不認同，她認為婚姻是一種承諾，「有婚紙同冇婚紙係好大分別，如果淨係拍拖同居，我離開淨係搬行李走就得，但如果結咗婚就會有好多手續，要畀律師費，又要交代，多咗一層要諗，所以雖然係一個儀式，但亦都係一個好大嘅責任。」

有仔趁嫰生

老土一點，經常聽到「成個老襯從此被困」、「婚姻是戀愛的墳墓」，陳家樂反而不認同，他指自己踏入30歲，已經期待一個美滿的婚姻，他說：「相處超過一年就開始諗呢樣嘢，第一年係認識、摸索，大家去嘗試喺相處入面去尋找一啲大家嘅興趣，甚至去尋找問題，同對方一齊面對，定係終止呢個關係，我覺得自己大個咗，好想同一個人有個長遠嘅關係。」陳家樂還認為要「有仔趁嫩生」：「我都幾開心睇到我啲朋友早婚、早生BB，有個朋友而家係帶住兩個仔出嚟踢波，我見到呢個畫面，我覺得好幸福，成件事好甜。」他笑言幻想要生一隊足球隊，「生到11、12個都得，有能力就得㗎喇！」衛詩雅笑說：「我之前都想生好多，但而家又唔想喇！我屋企有我、家姐同細佬，我覺得好幸福，但可能最近因為社會問題、環境污染嘅問題，加上我又覺得好大責任，所以我近排就會諗將來係咪要生咁多呢！」

順理成章的想法

將一切事情想得太過順其自然，最終卻令自己受到傷痛，當年陳家樂與余香凝相戀時，他曾視對方為結婚對象，可惜最後分手收場，結束4年情，陳家樂坦認結婚只是個人的想法：「當年我覺得係一個好穩定嘅關係，但大家係冇認真去討論呢啲事，只係我覺得都一個長時間喇，應該就會咁樣（順其自然咁結婚），可能係我自己忽略去了解女仔嘅諗法。而家成長咗，畢竟都隔咗幾年，我知道自己錯咗啲乜嘢，有啲乜嘢唔夠好，而家嘅我唔會再認為自己咁樣就咁樣。」

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