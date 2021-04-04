由挪威導演Anders Hammer執導、以反送中為題材的紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片觸動中國神經，更令去年取得獨家播映權的TVB停播奧斯卡直播，被視為是中國對香港施壓的證明。除了停播奧斯卡外，有連登仔亦發現《不割席》在著名外國影評網站IMDb遭藍絲造謠抹黑。

有網民今早在連登留言，指《Do Not Split 不割席》在IMDb的「Trivia」版面上，被藍絲造謠抹黑，當中四段留言全部撐共撐警撐國安法，而在「Goofs」版面亦有人撐送中條例審議，要求手足登記成為IMDb會員，集體要求網站刪文。不過，網民所指的造謠留言已於今日稍後時間被刪除，換來是多段支持電影的留言，其中有網民指：「中共禁播奧斯卡因為這部電影，香港撐北京的電視台亦跟隨，小心看電影時會傷害中國人的玻璃心，因為電影講出事實！」而另一名網民亦留言：「是史上其中一部最好的記錄片！看香港人怎樣為自由奮鬥。看中共怎樣破壞民主。這個世界應該向中國說不！小心成為下一個香港。」

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