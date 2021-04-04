黑人饒舌歌手DMX於美國時間周五晚上11時，因吸毒過量引發心臟病，並於寓所昏迷，隨即被送往紐約一間醫院的深切治療部搶救，八卦網站TMZ指他已變成植物人，而醫生亦指DMX可能隨時捱不住。另有傳媒指本來依靠生命維持器呼吸的DMX已經拔喉，能夠自行呼吸。

消息曝光後，饒舌女歌手Missy Elliot和《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）等隨即在網上留言為DMX禱告。原名Earl Simmons的DMX過去亦曾染上毒癮，入過多次戒療所，又曾因逃稅坐監一年。DMX前年最後一次入戒療所時聲稱並非毒癮復發，只是預防性措施。DMX的家人向TMZ透露，由於DMX的腦部嚴重缺氧，醫生搶救了30分鐘，而他的子女亦正飛往紐約探望。

DMX除了是歌手外，亦曾演過多部電影，當中包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave）。

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