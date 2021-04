梁朝偉有份參演的首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)在疫情下拍攝,除了進度受影響,原定今年2月12日於北美上映的時間也要再度延期至9月3日上映。

為求讓觀眾帶來神秘感及期待驚喜,電影開拍以來一直將戲中角色造型嚴加保密,只作演員及基本人物角色介紹,而梁朝偉飾演的反派「滿大人」傅漢洲,疑似為免觸動大陸「玻璃心」,默默地將角色改名為「Wenwu」(音譯:文武)。

距離計劃上映時間不足半年,電影周邊商品也陸續製造準備推出,近日有網民將周邊商品如6吋人形公仔及一系列LEGO產品於網上公開,除了劉思慕飾演的尚氣外,還有偉仔飾演的文武(滿大人)及張夢兒飾演的Xialing的造型曝光。

偉仔戲中文武造型與原著漫畫中滿大人造型分別頗大,除了戲中的十環並非在手指上,而是更搶眼地穿在雙前臂上,俊俏外表加上一身中式盔甲武士裝束也非常神氣,而劉思慕的尚氣造型以紅色上衫配貼身黑色長褲,也霸氣十足。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!