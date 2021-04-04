梁朝偉有份參演的首部華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）在疫情下拍攝，除了進度受影響，原定今年2月12日於北美上映的時間也要再度延期至9月3日上映。

為求讓觀眾帶來神秘感及期待驚喜，電影開拍以來一直將戲中角色造型嚴加保密，只作演員及基本人物角色介紹，而梁朝偉飾演的反派「滿大人」傅漢洲，疑似為免觸動大陸「玻璃心」，默默地將角色改名為「Wenwu」（音譯：文武）。

距離計劃上映時間不足半年，電影周邊商品也陸續製造準備推出，近日有網民將周邊商品如6吋人形公仔及一系列LEGO產品於網上公開，除了劉思慕飾演的尚氣外，還有偉仔飾演的文武（滿大人）及張夢兒飾演的Xialing的造型曝光。

偉仔戲中文武造型與原著漫畫中滿大人造型分別頗大，除了戲中的十環並非在手指上，而是更搶眼地穿在雙前臂上，俊俏外表加上一身中式盔甲武士裝束也非常神氣，而劉思慕的尚氣造型以紅色上衫配貼身黑色長褲，也霸氣十足。

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