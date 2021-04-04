ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》將於下周日（11日）進行總決賽，大會今日在九龍灣總台公佈最後8強名單，分別是莎嘩Dee卡、阿姨、黑妹、肥腰、178、老闆娘、細細粒和浩南。眾人與節目主持ERROR見記者。當晚節目會有泳裝和晚裝環節表演，而嘉賓有黃德斌、陳倩揚和倪晨㬢。

193開聲護老闆娘

節目推出以來最多新聞是老闆娘（楊慧敏），被網民爆多宗惹人反感性格，包括常拎名牌袋炫富及有公主病。懷疑因受不住抨擊，在社交平台自爆企圖服用漂白水和殺蟲藥，但嚐了一口即吐出來。今日活動中，她感觸地用哭腔說話，但沒掉眼淚：「多謝隊友同隊長包容同鼓勵先令我有勇氣面對自己。我有睇網民意見會反省，承認我有不足，會努力改變。」ERROR的郭嘉駿（193）維護指自己幫對方炫富，塑造她有錢形象，只是為節目效果。

老闆娘受訪強調有很多缺點要自我提升，改變自己，承認當日不成熟處理情緒壓力，但沒正面回應服用清潔劑是否與參選壓力和抨擊是否有關，只謂看淡比賽勝負。被問是否戒掉公主病及少用名牌袋？她說：「其實我唔係有錢，呢樣嘢要改善，最想改喺個人品格、修養同埋跟別人相處。」193被指選錯人入圍，他稱不會介意別人批評。

黑妹178睇心情加工身材

而178和黑妹努力在泳裝環節保持最佳狀態，黑妹謂要練腹肌，至於會否加工令身材更有睇頭？二人說：「睇到時心情，唔知到時會唔會跌嘢出嚟。」節目播出當日，無綫推出新綜藝節目，ERROR不認為是對撼：「應該唔會，多啲節目娛樂觀眾，有競爭先進步。對我哋節目有信心，自從播出後迴響好大。」

另外，日前MIRROR拍外景大量粉絲探班阻礙拍攝，姜濤忍不住責怪，ERROR指自己沒fans，未有這類經驗，但太多人在場會影響拍攝進度：「唔止會阻到藝人，都會阻到拍攝現場工作人員，而且MIRROR就快有演唱會，停拍一日佢哋少咗一日排練，希望大家體諒。」

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