一哥今次變初哥。電影宣傳稿上寫着「ViuTV一哥強尼首登大銀幕」，也是一個賣點吧！《二次人生》強尼做主角身邊位好兄弟，平時台上作主，大銀幕獻身當配角，強尼的人生，其實食正個戲名，經歷二次。

由建築佬到講波佬再到電視台一哥，永遠淡定壓場的強尼說：「一哥呢啲真係大家畀面啫，我資歷比較耐，由體育台開始做咗好耐，好好彩我有《全民造星》一個好好嘅節目，又有《暖男爸爸》電視劇。」

這位民選最佳主持絕對夠代表，在Viu做一哥總好過在無綫做個主持仔。問強尼，如果曾志偉找他跳槽走唔走？一哥沉思一陣，「其實我喺呢度做得好開心，我唔覺得去咗第二個平台，嗰度嘅觀眾會認識我！我同個台夾到，我同觀眾夾到，我點解要走呢，不如留喺度繼續做好件事！」

一哥的生存之道，「我喺免費電視道路嘅成長，就係同Viu嘅成長一齊囉！」

寧看強尼主持一百次《全民造星》，總好過無限輪迴的今宵式綜藝吧！

撰文：文嘉龍

雞蛋仔檔我就唔會去

強尼首度拍電影，原來都跟Viu有關。他說：「導演（何力恒）同我講係睇咗《對不起 標籤你》第一輯，覺得呢個人幾得意，佢覺得幾啱個角色，所以搵咗我。其實我喺Viu好彩客串過少少劇集，今次導演希望整套戲比較淡淡然，我覺得都做到導演想要效果。」淡得來也交到戲，對入行17年早有演出經驗的強尼來說，這個第一次，成就解鎖。

主持拍劇再跳上大銀幕，強尼坦言，這兩年間的發展，正如新片戲名《二次人生》一樣，他也像重新活一次。戲中強尼演地產佬，有一幕是他的好兄弟胡子彤面對人生交叉點，皮鞋與跑鞋如何抉擇。強尼現實都經歷過，入行前的他，是個在建築公司做了八、九年的工程佬，忽然機會一閃，從此揀了波鞋到有線做講波佬。

「我喺屋企睇球彩台，佢話𠵱家有個主持要返澳洲讀書，我哋有個空位，你寄信嚟啦！我心諗咁奇怪，睇電視會兜口兜面話請人，我就諗住試下先，個台又新，唔係要專業足球員先至講得喎，好似識啲波、講到啲分析都有機會做到，公開招募，人工就係低啲。首先我要對足球好有興趣，如果你話嗰單嘢係做雞蛋仔，我覺得雞蛋仔檔我就唔會去啦，可能我仲做緊建築。」

強尼原名許博文，父親是前港甲流浪球員許祖賢。強尼自小熱愛足球，城大土木工程系畢業後，理所當然到建築公司打工，做了近九年時間。他說，要不是香港在2003年賭波合法化，有線不會有球彩台，他更加不會轉換人生跑道，在人生30歲關頭毅然轉行。

皮鞋定波鞋？這個比喻又適用了，「我從來都只係得一對皮鞋，我個career得一對皮鞋做建築。遇到有個咁嘅機會搵人講波，我真係買咗對波鞋畀自己，我買個機會畀自己，當時我覺得30歲唔買呢對波鞋，我之後冇機會買，我買，我就畀幾年時間自己試吓，着得舒唔舒服，唔緊要，唔得，起碼我買過。」揀啱牌子，都好緊要㗎！

建築唔係我個夢想

讀建築，只為搵食，不是強尼的夢想。「香港人，邊科易搵食呀？理科成績應該要報咩，要好有利去選擇，嗰個唔係一個夢想，建築唔係我一個夢想。我覺得揀呢個比較適合我，搵到食，我問自己，係咪肯定未來30年繼續做呢份工作？我要試過先知，起碼我試過。人人都覺得建築好悶，點會唔悶啫，起樓！建築係一個好踏實，好一板一眼，好實在嘅工作。」

由實在的建築行，跳到虛幻的演藝界，早期的強尼從來不覺得自己屬於娛樂圈，更加不是明星，在他心中，他只是個愛足球愛睇波的講波佬。「我哋唔係娛樂圈嘅人，我哋做體育，娛樂圈就娛樂圈嘅人去做，我哋係講波。嗰時有啲世界盃event，娛樂台又會去，我哋體育台成班講波佬又會去，我哋圍埋一齊傾偈，PR話你哋係artist嚟㗎，我哋話，喂，唔好叫我哋做artist呀！」

在有線做講波佬腳踏實地，從來冇想過要跳槽到無綫？「好反差㗎，嗰時好唔願意離開！」強尼在有線由講波跳到去做綜藝，也是意料之外，「突然之間以前體育台台長轉咗落去做綜藝娛樂台台長，《空間大改造》就係講裝修，台長喺體育台知道有我呢個人存在，好似係讀建築，佢話畀佢落嚟試吓，開始咗第一個綜藝節目，都係建築同足球有關，我體育台個老細落咗去，而有建築節目，開始咗我綜藝之路。」

在有線一做又做了近12年，那時候強尼又想改變，決定裸辭，「我想尋求另一啲發展，如果我留喺有線，我其他地方我都唔去得，我完咗嗰年份約，我好和平同公司傾，我話我都想試吓第二啲發展，我就完咗份約以一個freelance形式，接咗Viu第一個節目《對不起 標籤你》，嗰時真係freelance冇合約㗎！」

做了9年建築，想轉，做了12年有線，再轉，整整人生有兩個10年有多的大變，強尼坦言：「博埋呢一次！我博唔係話要賺大錢，嗰段日子因為有線都經歷咗唔同朝代，有線娛樂有段時間都OK㗎，我出街，啲太太同我講，我真係好鍾意睇你同Ali（李佳芯）嘅《空間大改造》，但係我打從心底裏笑咗出嚟，我其實冇做呢個節目5年喇，當然佢有重播啦，Ali都過咗TVB幾年，但係我心諗，原來我呢幾年冇一啲新嘢可以令人記得，或者冇一個更加好節目可以代表到我。以前Cable有好多好勁節目，阿蘇（蘇施黃）、蘇民峰，嗰時都冇搵我去做，每個朝代都有唔同嘅人，既然趁人哋仲記得我同綜藝有關，不如我試多一次，所以離開咗。」

Viu全部都係年輕人

強尼說，自己和Viu這幾年可說是共同成長。《全民造星》不只令姜濤、MIRROR發光發熱，也令強尼成為一哥之位。有線和Viu是兩個完全不同世界，「有線工種分得好清晰，新聞就係新聞，娛樂就係娛樂，體育就體育，大家都做緊自己好擅長嘅一樣嘢，但係重複都係做一樣嘢；Viu係一個免費電視台，佢哋嘅創意就係不停試新嘢，首先工作夥伴年齡層好唔同，你入到Viu全部都係年輕人，我拍嘅係年輕人，團隊係年輕人，even啲監製大佬好有經驗，但係導演同writer好後生，啲思維我吸收咗完全係兩個世界，好後生好energetic件事！」

47歲的強尼當然不再年輕，人生下半場才越活越精采，更重要是身邊有位無限量支持的老婆，結婚20年的強尼說：「其實我入咗呢個行業十幾年，我到𠵱家都仲做緊，太太已經係無限量支持啦，因為確實呢個行業係漂泊，你唔知出年有乜嘢做，even講波，你今年講咗20場波，唔代表你出年有20場波講，呢個行業就係唔穩定，一直都做緊一定係有好大嘅支持。」

家中九歲的兒子，卻從來不看電視，「佢會睇嘅電視咪就係Cartoon Network卡通台囉，我覺得𠵱家嘅電視節目又未必啱佢年紀睇，好似我哋真人騷咩事都發生得，未必啱一個八、九歲嘅細路仔睇喎！佢有睇《全民造星》，佢阿媽睇吖嘛，有時佢會問幾多歲可以參加《全民造星》呀，我話想玩咩，冇限㗎喎！」

這兩年間，強尼說更加覺得要留多些時間給家人，「以前為咗出去做嘢，其實畀屋企人嘅時間唔夠，好似好理所當然，𠵱家會覺得畀屋企嘅時間夠唔夠？我會反問自己，盡量想平衡。譬如我老婆WFH唔使返工，我個仔唔使返學，我唔使開工，原來我哋三個都坐喺屋企，因為疫情三個人困喺屋企，我覺得所有嘅reset就係睇多咗，睇多咗你同佢嘅關係。以往年尾梗係去一次日本先啦，老婆生日睇吓買啲咩啦，𠵱家係冇下一樣嘢，冇物質嘅時候，聽日又出唔到街，阿仔又冇學返，變咗你就審視你同屋企人、同朋友，工作之間嘅關係，其實嗰樣嘢從來都重要。」

正如新片，強尼說是檢視人與人之間關係的一套戲，電影中的正能量，強尼說：「唔係話唔需要正能量畀大家，而係我覺得大家呢兩年喺唔同渠道都聽到類似說話，其實係你自己能唔能夠產生呢啲嘢，首先，我覺得可能已經畀到好多你，但係客觀環境，真係你睇完套戲，你會正能量咗？我唔係話冇用，大家經歷過呢一兩年，其實自己嘅事係應該要自己處理，自己要調節到，或者經過呢一兩年，大家已經知，其實我想過一個乜嘢嘅生活，我想過一個乜嘢人生，呢一兩年大家都reset咗！」

Reset歸零再大步走，正是現在的生存之道。

【後記】男子組合

強尼曾經在《Chill Club》唱過《越吻越傷心》一曲，網友驚嘆這位一哥估佢唔到原來咁唱得！一哥笑住受落：「樂隊好，配套好啫，哈哈哈！」

其實強尼讀書年代是歌唱比賽常客，更差點有機會就簽進Sony唱片公司，「我喺城大參加歌唱比賽，冠軍代表每間大學參加大專聯校歌唱大賽，我參加嗰年Sony係title sponsor，嗰次我冇攞獎，好似係唱《再度重遇你》（張學友），隔咗幾日佢哋話不如上去試音，佢哋想搞個類似組合，區永權代表Poly去唱，但係個組合都係冇出到，唔成事！」

如果成事，強尼與區永權的男子組合，早過MIRROR出道，真係估佢唔到！