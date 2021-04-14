韓國話題劇《Penthouse》以樓高100層、首爾最貴的江南區「Hera Palace」豪宅作為背景，劇中奢華的拍攝場地早前曝光時亦引起熱議，隨後網民亦討論起韓國地價最貴的公寓，當中去年竣工、位於江南區清潭洞的「PH129」就成為韓國最貴公寓。

稅金逾275萬

據韓國國土交通部上月15日公開的報告顯示，不計單位內部面積，「PH129」的專用面積達407.71平方米，公示價格為163.2億韓圜（約1.12億港元），是韓國首幢公示價格超過一百億韓圜的公寓。而「PH129」的稅金亦相當高，持有稅已逾4億韓圜（約275萬港元），包括3,853萬韓圜（約26萬港元）物業稅、2.91億韓圜（約200萬港元）綜合房產稅、1,370萬韓圜（約9.4萬港元）區域分類物業稅、770萬韓圜（約5.2萬港元）地區教育稅、5,826萬韓圜（約40萬港元）農漁村特別稅待等。

月租16萬

「PH129」由三幢建築組成，每幢建築均有底下6層、地面20層的面積，合共29個複式單位，所有單位均可眺望漢江。而每層只有一個單位，亦可以單獨使用電梯，可保障租客的私生活，每個單位更有5個停車位。公寓中還有酒吧、戲院、高爾夫球練習場、室內健身房等社區設施。「PH129」在2017年出售當時，最高層頂樓公寓的出售價約200億韓圜（約1.37億港元），其他單位的交易價為80億至120韓圜（約5,500萬至8,251萬港元）不等。去年竣工後並沒有公示價，而公寓月租高達2,300萬韓圜（約15.8萬港元），保證金亦需20億韓圜（約1,375萬港元）。據悉張東健、高素榮夫婦、高爾夫球選手朴仁妃、韓國知名企業高層等就居住在「PH129」中，當中張東健一家的單位有4間房、3間浴室。

「會長住宅」有地堡

位於瑞草區瑞草洞的「TRAUM HOUSE 5期」就是第二貴公寓，公示價格為72.98億韓圜（約5,018萬港元），因為有很多韓國知名企業家居住，所以有「韓國上層1%的房子」、「會長住宅」等稱號。該公寓已連續15年保持公示價格第一的位置，直到去年被「PH129」超越，而已故三星電子會長李健熙曾於2008年用95億韓圜（約6,532萬港元）購入其中一個單位，令公寓變得更有名。

「TRAUM HOUSE 5期」於2003年竣工，合共18個單位，大多是複式結構，保安亦十分嚴謹，租戶只可用保安卡出入自己居住的樓層及設有公共設施的樓層。據悉公寓地底有厚度達80cm的地堡，有指甚至可承受核爆，地堡內更設有空氣及飲用水淨化設施、洗手間，無需外部物資調配，也能撐到2個月。

Rain夫妻公寓排第六

排第3名的則是位於江南區清潭洞的「Hyosung Villa 清潭101」，公示價格為70.64億韓圜（約4,857萬港元），不少藝人、政商界人士居住。兩幢建築合共36個單位，每幢建築有底下6層、地面7層的面積，可以眺望漢江和南山，區內設有戲院， 售價由67億至115億韓圜（約4,607萬至7,907萬港元）。至於Rain及金泰希夫婦、人氣男團防彈少年團（BTS）、蘇志燮、韓孝珠等多名藝人居住的「Hannam The Hill」，就以70.1億韓圜（約4,820萬港元）的公示價格排第6名。

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