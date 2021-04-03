RubberBand昨晚在紅館舉行《RubberBand Ciao 2021 》頭場，主題是聚與散，尾聲時RubberBand唱《未來見》約定未來除口罩在廣闊的末來相見，又有唱《逆流之歌》祝福所有去或留的朋友。完場時，RubberBand四子向四面台鞠躬say ciao。

散場後，樂迷們表示收到RubberBand的訊息，陳小姐說最鍾意尾段：「差不多最尾唱《未來見》、《發現號》、《逆流之歌》等，唱《發現號》好感動，歌詞同而家好接近，即使首歌係之前嘅，但同而家時勢、政治環境因素有關。係關於聚散離合感覺，始終而家香港咁嘅環境，好多朋友離開香港，喺呢個時勢唔知點生存，覺得好有共鳴，好感觸。」

另一位樂迷陳先生說演唱會講出心聲：「領會到，最主要講我哋相聚，點樣可以藉住大家嘅連結可以一齊再相見，呢個係非常重要。最鍾意係對我哋自身最貼切嘅歌《漫長》，《未來見》，對於我哋嚟講係我哋香港人嘅歌，係講咗我哋心聲，絕對係好感動，直情有眼濕濕。」陳太太就說不會放棄：「我領會到個話題係我哋唔好放棄，會見面，最鍾意最尾一部份，encore最尾幾首，好講到自己心聲，好代表到我哋要點樣再走落去，好有共鳴，我哋都有好多朋友移民，同埋講緊嗰種艱難，但都唔會放棄。」

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