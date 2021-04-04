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吳宇森監製Stan Lee「新作」 未發行漫畫《Monkey Master》開拍電影真人版

14分鐘前
導演吳宇森將監製Stan Lee生前創作的未發行漫畫《Monkey Master》。

74歲香港著名導演吳宇森將監製中國超級英雄電影，改編自「Marvel之父」Stan Lee生前與Graphic India行政總裁Sharad Devarajan炮製的漫畫《Monkey Master》。

Stan Lee於2018年離世，他生前所創作的《Monkey Master》漫畫亦被迫擱置。外媒《Variety》報道指，這部未發行的漫畫，將拍成真人版電影，並找來吳宇森監製，故事講述紐約考古學家Li Yong發現有關孫悟空的古老預言，並將他帶到印度，繼而發現一種能夠令他變成現代超英的力量。Stan Lee於2016年談論《Monkey Master》時，曾表示一直熱愛中國和印度文化：「我畫過無數在不同世界的超級英雄，但《Monkey Master》將會是獨一無二，新作交織神話，創造一個現代的英雄，他的功夫和超能力將會為全世界fans帶來樂趣。」電影版《Monkey Master》將由吳宇森和Sharad Devarajan聯手監製，吳宇森表示一直都想製作孫悟空電影，但卻不知怎樣以新方法演釋，又大讚Stan Lee的故事包含他想要的元素，期待將《Monkey Master》搬上大螢幕。

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Monkey Master吳宇森Stan Lee
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