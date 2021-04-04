韓國50歲影帝李秉憲跟39歲女星李敏貞結婚7年多，雖然李秉憲婚後爆出桃色醜聞，不過李敏貞不離不棄，二人目前育有一子，榮升父母後李敏貞及李秉憲更不時於人前晒恩愛，早前二人更透過IG放閃。不過李敏貞日前主持節目時，就寸老公李秉憲不懂得玩IG及自拍。

私下是愛妻號

於昨日播出的tvN節目《Upgrade人間》中，李敏貞以主持人身份登場，另一主持申東燁就踢爆李秉憲私下是「愛妻號」，表示：「李秉憲叫我要多多關照李敏貞，如果有不知道的就好好告訴她，是愛妻號。」

借IG公開放閃

李敏貞亦於節目上大方談及老公放閃，不過就笑李秉憲的自拍照不好看：「老公說要玩IG的時候，我就想到底他會不會用得好，果然只是用來上傳照片，自拍照也很尷尬，而且每張照片只是換了衣服，表情一模一樣。」

目前李秉憲忙於拍攝電影，李敏貞早前有送餐車到現場為老公打氣，當時李秉憲亦非常識做地於IG多謝老婆，力證二人婚後仍舊恩愛。

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