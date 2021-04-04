由李駿碩執導的電影《濁水漂流》，今晚在尖沙嘴文化中心舉行第45屆香港國際電影節亞洲首映，出席有女主角李麗珍（珍妹）、蔡思韵、葉童、朱栢康、寶珮如、柯煒林。李駿碩表示：「故事來源係2012年通州街清場行動，當時我係一名實習記者，之後我去訪問露宿者，知道佢哋嘅經歷，佢哋有好多人都好健談，將自己嘅一生經歷講晒出嚟，而最大嘅挑戰就係要喺好短時間拍成一部電影。」

珍妹在戲中飾演露宿者，要素顏上陣，她笑言對自己的素顏沒有信心，不過做露宿者沒理由要化靚妝。提到她與吳鎮宇的一場滿有粗口對白的戲份，她說：「我唔使講，我負責聽嘅啫！」對於香港人喜歡貼地題材的電影，珍妹指自己都很喜歡：「我以前都好鍾意寫實片，但好多時電影都會美化咗，不過呢部戲都好真實。」珍妹透露最近因疫情而好悶：「本身接咗一、兩戲，有部仲係內地，但因為疫情而延期，都唔知幾時開工，好彩阿女（許倚榕）喺香港陪我，好似今日係佢幫我襯衫。」問到女兒會否入行？珍妹表示：「佢唔會，我冇唔畀呀，佢而家做緊一啲有創作性嘅工作，不過佢同我講如果有廣告或者小工作搵佢，佢都OK嘅，但如果簽公司發展就唔會。」如果接廣告是否要母女檔？珍妹即說：「唔係，我咁專制嘅咩？」

至於蔡思韵在片中飾演社工，她透露拍這部戲令她回想起中學年代，曾參加教會的義工活動探訪過街友：「親自交流，我置身喺嗰個環境入面，其實我嘅感觀、甚至乎味道都係，嗰個交流係好真實，對於我今次做社工嘅角色，都係幫助到我。」

此外，葉童今次是特別演出，她笑言不知道有沒有10秒出鏡時間，她透露在片中飾演一名尋找兒子的母親，她說：「我覺得有啲似當年庾文翰事件嘅感覺，所以我用作藍本，將自己代入角色。」

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