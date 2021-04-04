TVB劇集多年來被批評質素差劣，最近有網民指控大台劇集《青春不要臉》外景組做出更低劣的行為，在郊野公園拍完外景後，遺留大量垃圾，既無公德心，又作出非常壞的榜樣。連小朋友都識「自己垃圾 自己帶走」，保持郊野公園美麗自然景致為市民應當，由於現場留下有《青春不要臉》的拍攝稿，罪證確鑿。

該位網民在facebook貼出多張照片，配文：「無綫TVB的《青春不要臉》的劇組，可唔可以有啲首（手）尾，真係青春不要臉。4月1日早上進入郊野公園來拍劇，走後遺留大量垃圾、劇本，劇組人員電話號碼等，亂拋在地上。」從照片中所見，地上遺留下有「拍攝稿」、「導演單」、「棄置口罩」、「搓作一團的紙張」、「裝外賣餐具的膠袋與牙簽」、「濕紙巾」及「黑色垃圾膠袋」。

當日有份拍攝《青春不要臉》演員伍樂怡接受傳媒查詢時，最初表示未有看到網上消息不知情，要了解先。後來表示，「自己唔會亂掉垃圾，而且採用電子劇本比較環保。」而監製林肯在FB回應指：「首先，多謝你出post 我先知道我劇組遺留咗袋垃圾喺拍攝現場我代表劇組講對唔住！當日劇組在太陽谷拍攝古裝戲份，拍攝完成時約晚上7時，因天已黑，劇組工作人員以電筒照明清理現場之物品及垃圾，可能匆忙間有所遺留。今日得知現場遺留垃圾，我已經安排工作人員即時到現場清理。我亦都再次提醒全組各人員在每一個場景見到就幫忙揼落垃圾桶，或告知場務組。清潔香港，人人有責！我哋責無旁貸。再次多謝你畀機會我可以處理返個失誤。唔好意思，煩擾到大家嘅假期！」

魯振順亦有份參演劇集，但當日並不在場，他接受傳媒查詢時有點驚訝，「唔係啩？照計劇本應該跟身，口罩都會帶走，你話有同事咁做唔係完全冇可能，但好誇張喎！」網民指劇組人員電話都曝光，魯振順笑說：「咁大件事？咁要打電話去問吓嗰個人，係咪4月1日愚人節搞惡作劇呀！邊個會咁蠢咁做呀。」又指平時和劇組拍外景大家都好守規矩，「劇本、物件通常自己跟身，有助手就助手keep，冇就自己負責。不過網上消息好多都唔可信，親眼見為真實。」若真的有工作人員亂拋垃圾？魯振順說：「咁樣當然冇公德心啦，大眾地方應該保持乾淨、企理，不過冇咁浮誇啩！」並呼籲大家要有公民意識，無論拍劇也好，大家出外遊玩也好，應該保持衛生，盡公民責任，「唔係就真係大家攬住一齊死。」

《青春不要臉》由潘嘉德及林肯聯合監製，林肯因監製《香港愛情故事》而出名，由余德丞、丁子朗、劉穎鏇及戴祖儀主演，其他演出的藝員還有伍樂怡、魯振順、江欣燕及黎燕珊等，上月中才開鏡，故事以80年代電視台作背景，有不少角色也以當時的明星作藍本。

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