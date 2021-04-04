今日是兒童節，三位幸福靚媽陳凱琳、鍾嘉欣和黎姿分別晒心肝寶貝相片，溫馨滿瀉。28歲已是兩子之母的陳凱琳，與老公鄭嘉穎兩年抱兩，細仔Yannick轉眼已8個月大，陳凱琳在社交網貼母子合照，捉着兒子的腳仔聞香，果然母愛爆棚。

相中的Yannick眼大大好靚仔，樣子似足媽咪，陳凱琳留言：「復活節是關於紀念，關於救贖，最重要的是關於愛。祝大家復活節快樂。」網民笑問：「Nick Nick用腳趾喂你？這個可愛的小傢伙。」陳凱琳冧爆回覆：「我喜歡的小食」。

已返回加拿大享受天倫樂的鍾嘉欣，就貼全家福祝大家復活節快樂，並指家庭是她的一切，5歲女兒Kelly越大越靚女，3歲的細仔Anthony已懂雙手插袋擺chok甫，陳自瑤留言：「你個仔同你個囡一樣樣」，胡定欣都讚：「姐姐很美，弟弟大個咗好多，好有型！」徐淑敏都留心心眼，鍾嘉欣回覆指兩姐弟最鍾意的劇集就是《愛回家》。

而跟富商馬廷強結婚13年的黎姿，跟老公育有3名女兒，二女和三女是孖胎，今日黎姿在社交網貼三女踩單身和整復活節蛋糕相，留言：「兒童節節目，homemade easter cake 。吃太甜對身體不好，自己動手做蛋糕就可以選用一些天然糖例如甜菊糖或用稀少糖，相對比較健康，可以放心讓小朋友吃。好玩之餘，3小豬更認為親手製作的復活節蛋糕特別好吃。祝大家假日愉快！」

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