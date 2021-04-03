林二汶上月底成為今年疫情下首個在紅館開騷的歌手，而樂隊RubberBand（RB）昨晚接棒在紅館舉行四場「RubberBand Ciao 2021」演唱會，日前政府宣佈放寬部份防疫措施，而場地入座率由50%提升至75%，因此昨晚可讓更多觀眾入場睇騷。

燈海好感動

RB今次開四面台，昨晚場內75%入座率爆滿，當四子升上台時，首先一口氣唱出《Delicated To...》及《醒未?》，主音6號一邊唱一邊向四面的觀眾揮手，情緒高漲，看來他跟台下觀眾一樣「餓騷」已久。唱畢後6號大聲說：「今日係2021年4月3日，我哋仍然係RubberBand，大家鍾意可以起身呀。」台下觀眾隨即附和起身。而6號外套印有歌曲《漫長》、《未來見》及《許多年以後》部份歌詞，當中有一句「無懼的去唱著歌」，而前面最搶眼有「散」及「聚」兩個大字，跟演唱會上的「Ciao」十分配合，皆因Ciao包含hello和goodbye的意思。

之後RB再唱出《每道微小》及《一早地下鐵》等，當唱至《小涼伴》時，6號叫全場觀眾一同合唱，歌聲充斥整個紅館，而觀眾更自發開電話燈，令場館變成一片星海，6號看到即說：「Wonderful！」現場氣氛令人感動。結他手阿偉的女兒亦在台下睇騷，不時向爸爸做出心心手勢。唱至《阿波羅》時，6號問觀眾：「我哋等咗呢個合唱幾耐呀？之前仍然會擔心呢度坐唔滿，好開心你哋喺度，你哋大聲啲一齊唱！」觀眾再次一同大合唱，情緒高漲。

曾俊華捧場

開騷前場外有演唱會紀念品包括T恤、毛巾、口罩等出售，除了劉德華和方力申送上花籃祝賀開騷成功，前財政司司長曾俊華、黃偉文、曹星如、伍家謙等更到場支持，其中曾俊華現身時有觀眾向他揮手，他亦有揮手回應。觀眾入場要做足防疫措施包括量度體溫，及在場內全程戴上口罩，樂手之間有膠板隔開，當中小肥出任其中一位和音。