美國演員工會獎(SAG Awards)將於香港時間明日早上舉行,受到武漢肺炎疫情影響,今屆頒獎禮已預先錄影,並於TBS和TNT電視台以一小時節目形式播出,因此網上亦流出部份得獎名單。

在頒獎禮播出前,所有得獎者已獲悉結果,但必須於公佈前保守秘密。雖然未知流出名單的真偽,但有不少網民亦認為結果屬真料。在網上公佈的「賽果」中,包括「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)和維奧拉戴維絲(Viola Davis)憑《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)獲得影帝及影后,最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)和《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)的Maria Bakalova,Netflix電影《芝加哥七人案:驚世審判》(Trial of the Chicago 7)就得最佳群體演出獎。

