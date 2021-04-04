查特域克保斯曼和維奧拉戴維絲傳將於美國演員工會獎奪得影帝及影后。
美國演員工會獎（SAG Awards）將於香港時間明日早上舉行，受到武漢肺炎疫情影響，今屆頒獎禮已預先錄影，並於TBS和TNT電視台以一小時節目形式播出，因此網上亦流出部份得獎名單。
在頒獎禮播出前，所有得獎者已獲悉結果，但必須於公佈前保守秘密。雖然未知流出名單的真偽，但有不少網民亦認為結果屬真料。在網上公佈的「賽果」中，包括「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和維奧拉戴維絲（Viola Davis）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得影帝及影后，最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova，Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》（Trial of the Chicago 7）就得最佳群體演出獎。
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