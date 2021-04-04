美國演員工會獎（SAG Awards）將於香港時間明日早上舉行，受到武漢肺炎疫情影響，今屆頒獎禮已預先錄影，並於TBS和TNT電視台以一小時節目形式播出，因此網上亦流出部份得獎名單。

在頒獎禮播出前，所有得獎者已獲悉結果，但必須於公佈前保守秘密。雖然未知流出名單的真偽，但有不少網民亦認為結果屬真料。在網上公佈的「賽果」中，包括「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和維奧拉戴維絲（Viola Davis）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得影帝及影后，最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova，Netflix電影《芝加哥七人案：驚世審判》（Trial of the Chicago 7）就得最佳群體演出獎。

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