姜濤自前年參加《全民造星》奪冠以來，短短兩年半成為炙手可熱的人氣偶像。不過八年前仍是200磅肥仔的他曾遭同學欺凌，幸好在球場認識好友「中鋒」及「阿J」兩位知心友，不過姜濤上月與中鋒打籃球時，對方不幸猝逝。目擊摯友離世的姜濤近日忍住傷痛開工，在鏡頭前談笑風生，前晚他終於忍不住在直播節目中抒發愁緒，並表示希望在天上的故友能聽到他下一首歌曲作品。

人氣爆燈的姜濤，事業一帆風順，近日他與MIRROR各成員為演唱會宣傳及開騷積極備戰，上月馬不停蹄出席逾十個活動，廣告、代言接到手軟，吸金力驚人！不過，姜濤在鏡頭前對人歡笑，鏡頭後卻承受極大的傷痛，與他相識八年的好友「中鋒」突然離世。上月他相約識於微時的摯友中鋒打籃球，期間中鋒突然感到不適，姜濤立即陪他到醫院，可惜送院後依然返魂乏術，姜濤面對好友突然猝逝，傷心、難過可想而知。

直播時聲音沙啞

姜濤前晚在音樂平台直播，原本他一直都是播MIRROR隊友的歌曲，但至尾段他播出張敬軒的《俏郎君》，他突然感觸表示這首歌的前奏音樂令他想起剛離世的摯友。姜濤說︰「自己身邊嘅好朋友離開咗，唔關歌詞事，純粹自己感覺，首歌前奏令我諗起嗰位朋友。」其後他又說：「係我親眼睇住佢走，係好突然發生嘅事情，我到𠵱家都諗起佢嗰時個樣，所以我希望下一首作品，令佢喺天上聽到，希望你安息！」說時不停嘆氣，聲音有點沙啞，傷感氣氛瀰漫空氣中。

雖然面對知己在眼前猝逝，但姜濤近日依然強忍淚水，努力工作，單是上月已出席逾十個公開活動及直播，更推出自己的單曲《Master Class》及MIRROR團歌《WARRIOR》，宣傳工作繁重。上周三姜濤出席展覽開幕禮，又唱又跳，雖然期間有展露過一絲笑容，但更多時間是雙目無神，表情呆滯。而上月24日，MIRROR的12位成員在YouTube開直播，更有fans留言：「看到姜濤默默地坐在一旁，似乎滿懷心事。」不過他依然落力與成員玩遊戲，非常敬業。

姜濤前年參加《全民造星》時，曾邀請他最信任的兩位朋友中鋒及阿J上節目受訪，中鋒當時回憶大家相識經過︰「嗰陣喺維園打波時見到個肥仔，咪搵埋佢打波，後來熟咗。」姜濤指當時兩人決心一齊減肥，更笑有點肉地的中鋒減肥失敗。而在中鋒眼中，姜濤最初不愛說話︰「嗰時佢唔係好講嘢，淨係掛住打波，得閒咪撩幾句，佢都係怕醜唔係好講嘢。」

相識後打開心扉

姜濤指當年自己是個200磅肥仔，因肥胖慘遭同學欺凌，在學校未能交到朋友，感到十分孤單，因此變成內向寡言，直至認識這兩位朋友，才開始打開心窗。姜濤甚至連自己遇上心儀的女孩也會與對方分享︰「我對住佢哋係最多嘢講嘅，平時對住屋企人都冇咁多嘢講。有時我鍾意咗女仔都會問佢哋。『喂，中鋒，點算呀，我好鍾意嗰個女仔！』又會畀個女仔啲相佢哋睇。」中鋒當時即笑說︰「佢淨係畀相我睇，我點知佢係乜類型女仔啫。」其實姜濤入行初期是非不絕，一度被指整容，又被挖出他與女孩的手拖手相片，不過姜濤表示不會太上心，只要他「最信任的人」，包括中鋒等，不受閒言影響就夠，可見二人情誼非淺。