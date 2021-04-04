現年42歲的大陸女星黃奕近日因為參加戀愛真人騷《怦然再心動》再度備受關注。今日在網上瘋傳在昨晚播出的一集部份內容，是黃奕與女演員王子文在車廂中的一段對話，無意間爆出黃奕遭前夫黃毅清家暴的經歷。

該段片的畫面幾乎漆黑一片，只看到暗暗的街燈和車尾燈等街景，片長一分多鐘，由黃奕提及前夫指：「我屬於以前……有可能我那個……前夫太可怕了，所以我現在覺得，其他東西都不是事兒。」王子文本來勸她說，已過去的事就已過去，離開過對方便無事了，希望黃奕不要回首難過的時光，怎料黃奕講開再爆料：「他在家裏有裝20幾個攝像頭（cam），你隨時隨地突然發現這裏有一個，打開櫃子，發現櫃子裏有一個，那段日子我覺得太恐怖。」黃奕全程以淡然語氣的剖白，王子文雖有錯愕，但也語塞。

黃奕接着說：「而且這種人脾氣是……你知道有暴力的人，他的脾氣不是說跟你吵架，打就是到頂峰的，他是『哐』一句就來了。有可能『你為甚麼不接電話？』就是那種手機就摔過來了，沒有原因的。」王子文追問黃奕第一次遇到這種事時是幾時，黃奕答：「懷孕了。」王子文質問黃奕：「為甚麼還跟他在一起呀？懷孕了也不能跟他在一起呀，這種事有一次就會有一萬次！」不過，黃奕並未因為王子文的「認同」而變得激動，只答：「那次是我懷孕6個月了，（傷害了你，儍！）那個時候就又原諒了……」片段至此完結。

曾為家暴鬧上公安局

黃毅清是黃奕的第2任丈夫，兩人於2011年結婚，婚姻只維持了近3年便畫上句號，兩人之間育有1女黃芊玲（Alice）。黃奕在2014年發信向黃毅清要求離婚時，黃奕的工作室曾公開她受家暴後受傷的照片，見黃奕額頭近髮線位置凹陷，其工作室指於2012年10月結婚的黃奕與黃毅清，在婚後翌月，黃奕已遭家暴，當時黃奕發現丈夫與俱樂部女子有不正當關係，兩人發生爭執，黃毅清疑惱羞成怒，向正懷孕6個月的黃奕施暴；另有指在黃奕坐月期間，亦曾遭家暴。

到2013年5月，黃毅清再因家庭瑣事動粗，有人向黃奕拳打腳踢，黃奕向上海公安局報警，事後到醫院驗傷，醫生指她受到腦震盪，黃毅清寫下悔過書。兩人的婚最後只是「撐」到2014年5月便正式告終。

黃奕與黃毅清決裂後，仍為了女兒的撫養權問題，不時隔空互罵，黃奕更為此控告前夫侵犯名譽權，案件最終在2017年4月審結，黃奕勝訴獲賠13.35人民幣。

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