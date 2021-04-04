韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》昨晚播出第13集，宋仲基和全汝彬成功令澤演當眾出醜，劇集收視比上一集微升10.815%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

成功反擊

承接上一集，宋仲基被崔英俊背叛，崔英俊更突然用槍對準宋仲基，原來崔英俊是要奪取藏在黃金內一眾權貴腐敗的證據，而最終宋仲基成功反擊。

不過此時錦加大廈的租客卻突然回來，宋仲基和崔英俊匆忙將一切回復現狀，但卻不慎將開啟密室的裝置遺留在密室內。

公開身份

澤演公開其巴別集團會長的身份，並進行就職儀式，澤演表示不追究郭東延槍殺自己的原因是因為要郭東延未來代他入獄。

派人殺宋仲基

宋仲基破壞了澤演的發佈會，更令他當眾出醜，被淋紅油，令澤演大感震怒。而下集預告可見錦加大廈的租客都協助宋仲基，澤演為了報復更派人殺宋仲基，至於郭東延疑似為了有生路約見宋仲基，結尾可見宋仲基和全汝彬情深對望，更為女方戴上戒指，未知會否上演初吻。

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