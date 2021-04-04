韓國金牌製作人羅䁐錫製作的tvN綜藝節目《尹食堂》已播出三季，當中第三季的《尹Stay》於今年1月開播後keep住高人氣，最高收視達11.578%。不過當《尹Stay》已經收尾之際，近日卻突然爆出大前年播出的《尹食堂2》涉嫌造假、歪曲內容及有種族歧視的爭議。

網民留言炮轟

當年《尹食堂2》的節目組特別飛到西班牙拍攝，節目中李瑞鎮被德國男客人稱讚帥的一幕，就被懂德語的觀眾指出有錯誤的繙譯，指節目中的德國客人的發言涉嫌不當。有在德國留學的網民發文指出，節目中的德國男子見到李瑞鎮後，說的並不是「這裏有很帥的韓國男生」，而是「這裏有韓國男Gay」。有網民認為該場面涉種族歧視，不理解節目組歪曲內容及播出該場面的動機，留言：「對於經常經歷種族歧視的人來說，令人很生氣，那不是幽默。」

電視台刪影片

而引起爭議後，tvN的YouTube頻道已刪除相關影片，不過節目組就尚未作出官方回應。

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