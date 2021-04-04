今日是4月4日兒童節，亦是TVB前主播柳俊江40歲生日，他在社交網貼了昨晚獲一班好友袁富華、杜小喬、龔柯允等人陪他過生日，柳俊江亦笑得開懷。過去一年，他經歷婚變和惹上官非，他發文談生日願望坦言︰「四十歲，生日願望很簡單，但要實現卻很複雜。」

柳俊江今日一早便起身去跑步，指是自己40歲要做的第一件事，獲不少網民送上祝福。而他昨晚獲一班好友與他慶祝生日，他在社交網留言，談到自己踏入40歲的感受︰「所謂不惑之年，就是再奇怪的事情，都不會再令我驚訝了。對於自己，也不會再有所懷疑，十隻手指的長短終於看個清楚明白，要改善的呼之欲出，僅有的好也惟有盡力發揮。」他又指自己不適合當「俊傑」、「君子」及「好漢」的角色，並指會繼續當一個能進步的自己，不少圈中好友如張繼聰、趙學而、岑珈其都有留言送上祝福。

過去一年柳俊江因惹上官非，有不少負面新聞，對此他坦言作好了準備，還指近月反而朋友多了，他謂︰「自知負面新聞多，已經有孤獨的準備，豈料過去幾個月，朋友突然多了不少，交心亦多。總之是塞翁失馬，焉知非福，命運的事，留到下一個十年再說吧。」

其實他於本月就兩宗控罪要上庭，先有去年12月29日，在尖沙嘴懷疑他未有依交通燈號停車與一輛電單車相撞，柳俊江被控危險駕駛，於本周四（8日）提堂。而另一宗涉及去年9月，他的太太雷康怡與一名25歲男友人在觀塘一間餐廳食飯，及後柳俊江出現與男友人口角繼而打鬥，雙雙被捕，柳俊江被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，上月初提堂他以500元現金保釋，案件押後至本月27日再提訊。

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