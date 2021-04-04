日本型男町田啟太憑BL神劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）進一步上位，目前已成為當地新一代暖男代表，他成為明天出版雜誌《AERA》的新一期封面，由攝影師蜷川實花操刀盡顯其花美男突質，一度登上當地訂購網的雜誌榜冠軍。

町田啟太日前代表家鄉群馬縣擔任奧運火炬手，他以迷人笑容冧盡鄉里及全國觀眾，前日他再update官方網誌，表示前往品川欣賞同門男星松本利夫、小町塚勇人的音樂劇《INTERVIEW》，更與赤楚衛二「拍拖」捧場，引來廣大fans為之雀躍，對「有情人終成眷屬」紛紛在網上留言祝福，並問今次約會愉快與否。

町田與赤楚在《處男魔法》中結緣後成為最佳BL螢幕情侶，趁住劇集DVD及藍光碟本月上市，兩人竟私下約會睇舞台劇，本月24日再會合體出席紀念活動。《處男魔法》去年爆紅後氣勢未減，近日公佈的「第12屆BL年度大獎」，日劇《處男魔法》打入季軍，而熱爆HeHe動畫《GIVEN》、《鳴鳥不飛》則順序登上冠軍和亞軍。

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