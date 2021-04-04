韓國SBS人氣話題劇《Penthouse》前晚迎來第二季的第13集大結局，李智雅親眼目睹朴恩碩被炸死，因為衝擊性的結局，令劇迷鬧爆編劇金順玉為「垃圾編劇」，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季及第二季。雖然第三季要大約6月先有得睇，但昨日劇組就安排9位主演亮相特輯《Hidden Room：未完的故事》，當中被觀眾鬧爆的金順玉亦驚喜亮相，而特輯的上下部收視分別為6.5%和9.8%。

Eugene收劇本爆喊

昨晚特輯內，眾演員大談拍攝時感受，李智雅坦言一人分飾兩角十分辛苦：「沒有對手演戲很辛苦同很難。」元祖女團S.E.S成員Eugene則透露：「我不想演女兒裴羅娜（金賢秀飾）的死亡戲，收到劇本後很擔心，哭得好像無法停止，因為（我）也有女兒。」至於做「惡女」的金素妍於第6集中要咀嚼對自己不利證據的USB芯片，給觀眾帶來了衝擊，金素妍：「 本來芯片是沖到廁所裏，但導演提議咀嚼掉芯片，好似食香口膠一樣。當時經過深思熟慮後接受了導演的提議，但在拍攝時沒有準備好香口膠，所以沒辦法，只好把芯片放進嘴裏。」申恩慶和Eugene等也表示看到相關場面後也非常吃驚。

朴恩碩想翻生報仇

另外，節目尾段編劇金順玉突然登場，她更熱情擁抱申恩慶，又鼓勵演員說：「大家都是最棒的。 」至於對第三季有何想法時，奉太奎吐露說：「希望我角色有變化。」 申恩慶說：「我的夢想是季播電視劇，希望一年能有兩次季播。」 嚴基俊則預測：「朱丹泰（其角色）無論如何都要從監獄裏出來。」李智雅則認為自己可能會成為升級版的沈秀蓮。而被炸死的朴恩碩估計如果自己回來的話，應該會向嚴基俊報仇，又開玩笑說：「如果不能回來，我會好好看的。」

此外，大陸網民在微博瘋傳會翻拍大陸版《Penthouse》，不過暫時就未獲確認。

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