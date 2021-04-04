穿上春夏造型，當然也需要換上一雙舒適自在的鞋子。白色波鞋永不過時，又容易配搭，自然任何時侯都是最佳選擇，不少女星如韓國女團Blackpink的Lisa、Jisoo，私下造型都愛以白色波鞋作配襯。除了運動品牌，今季多個奢侈品牌如Chloe、Dior 、Loewe都有不少「白鞋」新作，相信總有一對啱心水。

Dior-ID 運動鞋飾有紋理細緻的橡膠細節，以及金色標誌，簡約之中不失奢華，除了最低調的全白色，也有深藍、裸色或紅色，而身為品牌代言人的Blackpink Jisoo就穿過深藍色版本。

Celine 於春夏推出的CT-02 高筒球鞋，設計簡約帶點中性味道，鞋頭搭配魔術貼，更添細節，可以參考像Lisa般襯上tee、牛仔褲，簡單又時尚。

Loewe今年春夏推出Flow運動鞋，以70年代田徑運動鞋風格為靈感，風格簡潔，帶點復古氣息。鞋身材質部分，以夾棉尼龍，麂皮及光滑小牛皮拼接製作，更富質感，鞋側縫製以LOEWE Anagram的L押花字標誌，另外也推出全皮革款式。除了最易於配襯的米白色，也有棕褐色及黑色選擇。

如果不喜歡過於簡潔，推介這款充滿細節的Valentino sneakers，設計延續了手袋的花瓣皮革設計，為悠閒鞋款加入了浪漫氛圍。

Chloe新推出的Lauren sneakers，於白色鞋身畫上塗鴉風格的outline，設計簡單卻玩味十足。

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