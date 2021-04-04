林芊妤（Coffee）離開了TVB後，轉做瑜伽導師及YouTuber，人氣大增。她展開新生活後更搵到好老公，育有一子翟德彥（伯伯），生活充滿光彩，不過難免會有起伏。

Coffee晚上在IG透露一則壞消息，剛發現懷孕就自然流產了。Coffee撰文說道，以前聽過不少女生分享流產的經驗和心情，到近幾日一直在腹部陣痛和流血中度過，今次終於明白感受，她形容心情似坐過山車：「因為有期待所以會失落，在家裏靜休了兩天，主要是真的痛而且有點累。」

不過，Coffee態度正面：「其實我想說的是，生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的。但我們能控制用甚麼心態去消化，也不必裝作沒事，快樂不快樂都一種情緒，這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好。」Coffee說要將心思放在身邊的快樂事上，尤其是要陪囝囝玩，她亦言出必行，貼出多張與囝囝玩的片段，又被囝囝用貼紙貼滿面，她說：「然後感覺元氣都回來了！」

Coffee又說沒更新幾日，已有醒目的朋友私訊追問，她留tag解釋因為休息才沒有更新，但今日才「#終於有心情玩玩電話#」

上月政府突然煞停接種BioNTech復必泰疫苗，指疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，其後Coffee透露，上月23日曾接種該批BioNTech涉出事批次疫苗，她當時回覆：「都冇乜嘢事，係今日嗰個位肌肉有啲痛。」《蘋果》記者今日曾聯絡Coffee，但未有回覆。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！