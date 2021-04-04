（微博圖片/IG截圖）
林峯與張馨月結婚一年多，夫妻間越來越愛的程度，可以從他們頻密放閃的恩愛post感受得到，早前2人首度以夫妻檔參加大陸真人騷《妻子的浪漫旅行5》。節目將於本周播出，為了宣傳節目，夫妻2人在網上分享錫錫短片，片中張馨月先跟老公林峯說：「對了，老公我要去旅行了，我給你留三樣東西。」正當林峯一臉疑惑時，張馨月二話不說便連錫老公臉頰兩啖，更露出甜美笑容。突然而來的艷福令林峯喜上眉梢，即表示「我知道第三樣是甚麼。」正當他嘟長嘴準備咀向嬌妻回禮時，卻換來被一掌推開，張馨月繼而說：「你想多了。」其實一切純綷只為宣傳而做。
短片中張馨月展現幸福滿滿的圓臉，日前她經已在微博貼出一張「愛情保鮮list」，列出對老公林峯的7項要求，當中包括每天都要親親和抱抱。大陸真人騷一向都不惜工本，以可觀酬勞吸引藝人自揭鮮為人知的一面，作為賣點吸引觀眾，《妻子的浪漫旅行》在之前的4輯中，已經重金邀請張智霖、袁詠儀、張晉、蔡少芬、丁子高、楊千嬅及陳小春、應采兒等4對夫婦參加，在鏡頭前大晒恩愛。
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！