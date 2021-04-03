韓國人氣話題劇《Penthouse》去年開播以來雖然被轟是嘔血劇，但依舊受劇迷追捧，前晚第二季第13集大結局，被列為「19禁」，由原本的60分鐘加碼至近90分鐘，不過最尾一幕李智雅目睹朴恩碩被炸死，衝擊性的結局，令劇迷鬧爆編劇金順玉，事關睇好朴恩碩和李智雅做「CP」，卻換來悲慘結局，劇集上中下部收視分別為21.5%、25.2%及25.8%，未能創新高之餘，比上一集還要低。而劇組將於本月中開拍第三季，預計今年6月播出。

被判無期徒刑

前晚一集《Penthouse 2》講到Eugene向警方自首稱殺了李智雅的女兒趙秀敏，同時從朴恩碩口中得知女兒金賢秀沒有死。嚴基俊、金素妍、Eugene、申恩慶等因殺害趙秀敏及棄置屍體等罪名接受審訊，Eugene得李智雅求情被判監三年、嚴基俊被判無期徒刑、金素妍判七年，其餘人分別判年半至兩年。李智雅終於回復沈秀蓮的身份，強勢回歸Hera Palace的頂樓，打爛一切有關嚴基俊和金素妍的東西，令觀眾看得大快人心。

嚴基俊雖然身在獄中但仍密謀報復，並安排心腹見剛剛出獄、申恩慶的老公朴浩山，結尾朴恩碩買了戒指打算向李智雅求婚，當他下車準備走向李智雅之際，突然汽車爆炸，李智雅親眼看着朴恩碩被炸死，網民紛紛留言炮轟，而眼利的網民發現在朴恩碩的車子爆炸前，有一名伯伯站在李智雅身後，向朴恩碩作出拜拜手勢，這位伯伯正是被判無期徒刑的嚴基俊，加上李智雅也在Ig流出合照，嚴基俊相信逃獄成功見證死對頭死亡。

「翻生」冇可能

而朴恩碩之死，劇迷都覺得難以「翻生」，即使能「翻生」也是醫學奇蹟，所以炮轟編劇「垃圾」、「在順玉的世界裏沒有甚麼是不可能」、「我想弄死順玉」、「不能讓李智雅舒服一點嗎」等留言，在網上掀起熱話。

朴恩碩在結局播出後即發表終映感言：「大家好，我是演員朴恩碩，完成了《Penthouse 2》大結局，大家嚇到了吧？我也感到震驚，期待之後劇情發展，首先第二季已經順利結束，希望大家亦要多多期待第三季，還有多多支持我。」昨晚九位主角亮相特輯節目《Hidden Room：未完的故事》，除了重溫第二季經典場面外，也會解說幕後故事。