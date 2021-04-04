48歲的奧斯卡影后姬妮芙柏露（Gwyneth Paltrow）向來大方和大家分享她的保養秘訣，連打針除皺都直認不諱，近日她為《Vogue》拍片展示其日常化妝及護膚routine，卻引起爭議，更獲超過8000個dislike。

姬妮芙在影片中指自己塗防曬只擦在鼻子及臉頰局部位置，皮膚科專家表示這樣擦是沒有用，防曬的量要擦夠才有效，依照用量來推算，30CC的防曬乳應該一個月就要用完，姬妮芙的擦法和沒有擦沒分別。另外，她先擦保濕乳液（moisturizer）和face oil，然後防曬乳，之後再補一層保濕乳液上臉，這也是不對的，因為油和保濕乳液混合後會分解防曬乳的防曬成分，功效大減，應該等護膚品完全被吸收後最後才擦。紐約皮膚科醫生Dr. Shereene Idriss建議大家千萬不要學，因為沒擦足夠的防曬又長時間在陽光下，除了會令皮膚老化，更有機會致癌。不少美妝Youtubers亦拍片「抽水」，指姬妮芙的daily routine完全錯誤，更以Horrible（可怕）來形容她的防曬技巧；而姬妮芙則懶理批評，繼續在社交平台宣傳自家品牌Goop，沒有正面回應。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！