最愛追蹤藝人私生活的「私生飯」不時追星追出禍，人氣高企的姜濤也飽受困擾。事緣姜濤和MIRROR成員從上周四開始，一連數天在梅窩拍新一季《MIRROR GO》，但前晚逾200名fans聚集在拍攝場地，情況失控，阻礙拍攝，MIRROR隊長楊樂文帶頭和其他11位成員呼籲fans離場，姜濤更嚴厲斥責，拍攝最後更被迫取消。有姜糖不忿被偶像教訓，即時unfollow偶像，更有人前晚在姜濤的音樂平台直播留言：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」、「明天私追見。」相當猖狂。

前晚有姜糖在討論區開post，指姜濤在姜糖的通訊群組撰長文向姜糖道歉：「我始終相信你們所做的一切都是因為愛我，作為偶像，我有責任教好你們，保護你們！」他更提到有狂迷竟然上他家撳鐘拍門，騷擾其家人。同時有fans還原當時情況：「攝製隊無啦啦整咗個環節，要梁祖堯教MIRROR點樣趕走私追！因為姜濤fans最多，就俾人捉咗出嚟。」網民紛紛怒斥狂迷行徑：「藝人都要私人空間」、「搞到屋企人應該係佢底線。」另外，日前在無綫記者會扮「薑茸」醜化姜濤的鄧智堅，昨日出席活動時，提到遭姜糖轟炸Ig，他說︰「我會聆聽、沉澱同消化，但𠵱家講乜都唔適合。」